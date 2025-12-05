La USJ y Brial impulsarán soluciones reales a los desafíos de ordenación y sostenibilidad con una nueva cátedra. - UNIVERSIDAD SAN JORGE

ZARAGOZA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad San Jorge y Brial han firmado una cátedra que permitirá a ambas instituciones trabajar conjuntamente en proyectos que aborden los desafíos actuales relacionados con la ordenación territorial y la sostenibilidad.

Además, a través de este acuerdo, se fomentará la colaboración interdisciplinar entre la perspectiva académica y la profesional, para enfrentar los problemas desde una óptica integral, y se establecerán sinergias que permitan transferir conocimiento y generar un impacto positivo tanto en la comunidad universitaria, como en el entorno empresarial.

El director de la Cátedra Brial, Daniel Serna, ha afirmado que esta firma "nace con la vocación de crear un espacio estable de estudio y debate, orientado a aportar criterio técnico y jurídico y a trasladar conocimiento útil a la sociedad".

Desde este marco, ha asegurado, "se abordarán cuestiones relacionadas con la ordenación territorial, el urbanismo, la energía, la vivienda y otras materias transversales, siempre con un enfoque práctico, basado en datos, normativa y evaluación de impactos. Todo ello acompañado de voces plurales procedentes del ámbito académico, institucional y empresarial".

La Cátedra Brial, además, "contribuirá a comprender el contexto de las inversiones estratégicas en Aragón, especialmente a través de sus instrumentos de planificación territorial"".

Por su parte, el consejero de Brial, David Briceño, ha subrayado que es un orgullo firmar esta cátedra de ordenación del territorio con la Universidad San Jorge, ya que "vivimos un momento en el que planificar bien nuestras ciudades y nuestros espacios urbanos es clave para garantizar calidad de vida, competitividad económica y sostenibilidad ambiental".

Así, "esta alianza une el conocimiento académico de primer nivel con la experiencia práctica de una empresa que lleva casi 100 años desarrollando proyectos en el territorio", ha apostillado.

Del mismo modo, Briceño ha explicado que el compromiso de Brial es claro, "fomentar la investigación aplicada, formar a futuros profesionales y promover modelos de desarrollo urbano y territorial más sostenibles, eficientes y respetuosos con el entorno".

En este sentido, a través de la cátedra "buscamos que Aragón -y, en particular, Zaragoza- sea un referente en planificación territorial responsable, con decisiones basadas en datos, rigor técnico y visión a largo plazo".