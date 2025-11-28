La USJ entrega los premios extraordinarios de grado a los alumnos más destacados de la Promoción 2025

En total, 17 alumnos que finalizaron sus estudios el pasado mes de junio han recibido los diplomas conmemorativos en Una ceremonia en la que han estado acompañados de sus profesores y sus familias. - UNIVERSIDAD SAN JORGE

La Universidad San Jorge ha entregado este viernes los Premios Extraordinarios de Grado de la Promoción 2025 a los egresados con los mejores expedientes. En total, 17 alumnos que finalizaron sus estudios el pasado mes de junio han recibido los diplomas conmemorativos en una ceremonia en la que han estado acompañados de sus profesores y sus familias.

La egresada del grado en Biomedicina Ana Bernal, que ha hablado en nombre de todos los premiados, ha expresado su alegría por "volver a encontrarnos en un campus que nos ha visto crecer, con un reconocimiento que refleja el esfuerzo, las experiencias y los retos que hemos vivido durante nuestra etapa estudiantil".

En su discurso, la antigua alumna ha asegurado que no tiene ninguna duda de que "la mayoría de los estudiantes que nos reunimos hoy compartimos una curiosidad innata por conocer mejor el mundo que nos rodea, poniendo especial atención en el aprendizaje continuo". En este sentido, "canalizar esa curiosidad es lo que me ha llevado hasta aquí, impulsada también por mi deseo de aportar algo en la vida de los demás".

La egresada ha concluido con unas palabras de agradecimiento al claustro "por su pasión" y a las familias "por ser soporte", y ha animado a sus compañeros a "seguir siendo personas constantes y de éxito en cada reto del día a día, recordando la chispa inicial que nos mueve y sin perder nuestra esencia".

Por su parte, Silvia Carrascal, rectora de la Universidad San Jorge, ha asegurado que este acto "es mucho más que una entrega de premios. Es el reconocimiento a vuestra capacidad de superación, a vuestra pasión por el conocimiento y a vuestra valentía para perseguir la excelencia". Además, ha añadido que en estos años "habéis demostrado que los sueños se alcanzan con esfuerzo, con constancia y con el apoyo de quienes os rodean".

Asimismo, la rectora ha señalado que hoy "aplaudimos la persona en la que os habéis convertido: íntegra, comprometida, solidaria y capaz de transformar el mundo". Y, con respecto al futuro, el principal consejo que les ha transmitido es "amad lo que hacéis, buscad vuestra pasión y no os conforméis nunca. La excelencia no es un destino, es un camino que se recorre cada día".

Silvia Carrascal también ha querido compartir un mensaje dirigido a las familias: "Sé que detrás de cada logro hay noches de desvelo, palabras de ánimo y abrazos que reconfortan. Habéis sido el motor silencioso que ha impulsado a vuestros hijos a llegar hasta aquí. Este éxito también es vuestro".

ALUMNOS DISTINGUIDOS

En la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales, los estudiantes galardonados han sido Pilar Bernal, del doble grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo; Amor Yun Bernal, del grado en Publicidad y Relaciones Públicas; Íñigo Bescós, del doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho; Noelia Sánchez, del grado en Derecho; Khadija Larhil, del grado en Educación Infantil; Beatriz Torres, del grado en Educación Primaria; y María Continente, del doble grado en Educación Infantil y Educación Primaria.

En la Escuela de Arquitectura y Tecnología los alumnos reconocidos han sido Gabriel Fonz, del doble grado en Ingeniería Informática y Diseño y Desarrollo de Videojuegos; Pedro Miguel Jato, del grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos; y Daniel Buxton, del grado en Ingeniería Informática.

Además, en la Facultad de Ciencias de la Salud se han entregado los premios extraordinarios a Candela Gerediaga, del doble grado en Farmacia y Bioinformática; Lucía Olmos, del grado en Farmacia; Sandra Peña, del grado en Bioinformática; Ana Bernal, del grado en Biomedicina; Marta Sola, del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte; Malena Lozano, del grado en Enfermería; y Victoria Coarasa, del grado en Psicología.