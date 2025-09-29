La USJ impulsa por segundo curso consecutivo el programa STEM Talent Girl en Aragón

Archivo - Una estudiante de la USJ trabaja en el laboratorio. - UNIVERSIDAD SAN JORGE - Archivo

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 29

La Universidad San Jorge (USJ) impulsa por segundo curso consecutivo STEM Talent Girl, un programa de promoción de fomento de las vocaciones científico-tecnológicas en niñas y jóvenes de la Fundación ASTI que busca contribuir activamente a reducir la brecha de género en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ámbitos donde las mujeres continúan siendo minoría.

El programa, sin coste económico para las alumnas, se desarrolla durante ocho meses fuera del horario escolar y está destinado a alumnas de la comunidad autónoma que estén cursando ESO, Bachillerato, FP o estudios universitarios.

STEM Talent Girl se estructura en tres subprogramas diseñados en función de la edad y necesidades formativas. Por un lado, STEM for Her, para estudiantes de ESO, con el objetivo de ayudarles a descubrir sus talentos, eliminar sesgos y orientar su formación hacia áreas científico- tecnológicas con alta empleabilidad; Mentor Women, destinado a alumnas de Bachillerato, que les ofrece orientación personalizada para decidir su futuro académico y profesional; y Real Work, para universitarias, que las conecta con empresas líderes y les ayuda a dar el salto al mundo laboral.

Además, el programa cuenta con una red de mentoras formada por profesionales STEM de distintos ámbitos que guían a las participantes a través de charlas inspiracionales, sesiones de mentoring, actividades prácticas, visitas a su empresa e incluso desarrollando junto a la alumna su propio proyecto de investigación.

UNA DÉCADA

STEM Talent Girl nació hace diez años y ha formado ya a más de 8.000 niñas de toda España. Tiene 14 sedes físicas en Madrid, Castilla y León, Málaga y Valencia, además de Zaragoza, así como una sede online para las alumnas que residen en otras provincias.

Asimismo, cuenta con un aula virtual donde las jóvenes y sus familias pueden visualizar e inscribirse a las distintas actividades o hacer seguimiento de sus progresos.

Las inscripciones están abiertas hasta el 5 de octubre y las plazas son limitadas. Para formar parte del programa, las alumnas deben escribir una carta de motivación donde tienen que explicar por qué quieren ser una "talent girl" y enviarla junto con su solicitud a través de 'www.talent-girl.com'. Las alumnas seleccionadas comenzarán el curso en octubre.