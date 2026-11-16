La USJ reúne dos miradas sobre la creación artística en las nuevas exposiciones de Espacio Visiones y VisionWorld

Varias de las obras que se exponen e as nuevas exposiciones que acoge la Universidad San Jorge. - UNIVERSIDAD SAN JORGE

El campus de Villanueva acoge dos muestras que conectan la expresión personal, la salud mental, la ilustración y la cultura visual actual

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 16 (EUROPA PRESS)

La Universidad San Jorge inaugura este lunes dos nuevas exposiciones que acercan al campus universitario diferentes formas de entender y experimentar la creación artística. Por un lado, 'Lo que nos habita: Metamorfosis', una propuesta colectiva impulsada por mujeres vinculadas a los recursos de salud mental de la Fundación Rey Ardid a través de Espacio Visiones; por otro, 'VisionWorld. Mission 2.0', un proyecto de ilustración y cultura visual que reúne el trabajo de doce artistas de distintas procedencias.

Ambas muestras, organizadas por el área de Cultura de la Universidad San Jorge, podrán visitarse hasta el 12 de febrero de 2027 y comparten un mismo propósito: acercar el arte a la comunidad universitaria como espacio de expresión, participación,experimentación y encuentro.

El hall del Edificio de Rectorado acogerá 'Lo que nos habita: Metamorfosis', una exposición que reúne obras realizadas mediante la técnica del collage en los talleres de Grupo Mujer de diferentes recursos de la Fundación Rey Ardid. En ella participan mujeres vinculadas a estos recursos, así como profesionales, personas en prácticas y voluntarias.

A partir de siluetas, imágenes y elementos simbólicos, las participantes han explorado sus universos personales, trabajando sobre su identidad, sus vínculos, aficiones, gustos, ideas y sueños. La silueta negra, presente en todas las composiciones, establece un punto de partida común y preserva el anonimato, mientras cada creación construye un universo visual propio.

Más allá del resultado artístico, el proceso ha permitido generar espacios de creación compartida, conocimiento mutuo y reconocimiento de aquello que cada participante considera importante en su vida. La muestra pone así en valor la diversidad de experiencias y el potencial del arte como herramienta de expresión, participación y construcción colectiva.

La exposición se enmarca en la trayectoria de Espacio Visiones, proyecto de creación artística de la Fundación Rey Ardid que, desde 2013, forma parte de la programación expositiva de la Universidad San Jorge y promueve la participación cultural de las personas vinculadas a sus recursos de salud mental.

VISIONWORLD. MISSION 2.0

Por su parte, el hall de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales es el escenario de 'VisionWorld. Mission 2.0', una exposición colectiva que reúne las propuestas de doce artistas y explora las influencias de la animación, los videojuegos, el anime, la moda y la música.

Nacido en Huesca e impulsado por el artista e ilustrador Karalang, responsable de desarrollar el universo visual que da identidad al proyecto, VisionWorld llega a Zaragoza para dar continuidad a la edición Mission 2, celebrada en Huesca en 2026.

La muestra combina ilustración, diseño, arte 3D y creación de personajes en un imaginario compartido marcado por el color, la experimentación gráfica y las referencias de la cultura pop.

Entre sus propuestas destaca también Luzlo, un personaje creado por Karalang cuyas figuras han sido intervenidas por tres artistas, que aportan nuevas interpretaciones a este universo creativo. Los artistas participantes son Karalang, IcePrimo, Mayte Luna Cortés, Braviera, Marse, Magtres, Marc.fbx, Haku, MadebyAbra, Elgato500euros, Pomi240 y Huncho.

Con esta iniciativa, Cultura USJ busca acercar a estudiantes y comunidad universitaria nuevas referencias visuales y prácticas artísticas vinculadas a los intereses de las nuevas generaciones, favoreciendo el encuentro entre creadores y estudiantes y abriendo posibilidades de colaboración en los ámbitos del arte, el diseño y la creación visual.

DOS FORMAS DE ACERCARSE AL ARTE

Aunque parten de lenguajes y universos creativos diferentes, las dos exposiciones coinciden en reivindicar el arte como un espacio abierto a la diversidad, la experimentación y el intercambio de experiencias. Desde la exploración de la identidad personal hasta las nuevas tendencias de la cultura visual, ambas propuestas reflejan la variedad de perspectivas que conviven en la creación artística actual.