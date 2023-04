USO celebrará el Primero de Mayo confederal en Zaragoza, donde reclamará una subida salarial

La renta per cápita baja 7,4 puntos desde 2009 y la renta disponible de los hogares, 6,6



ZARAGOZA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

USO ha elegido Zaragoza como sede de la celebración del Primero de Mayo confederal y a USO-Aragón como unión territorial anfitriona, una jornada que se caracterizará por la reivindicación en la calle, en concreto, de una subida salarial que permita unos ingresos "dignos", una jornada que también será festiva.

El secretario general de USO, Joaquín Pérez, ha explicado que más de mil personas de diferentes comunidades autónomas se sumarán a los actos convocados por esta organización con motivo del Día Internacional de los Trabajadores en la capital aragonesa y habrá "un final mágico en el Pilar, en la Fuente de la Hispanidad", ha informado la organización en una nota de prensa.

"Queremos agradecer todo el trabajo de USO-Aragón para que ese recorrido haya sido posible" y "el resto de la USO responderá como se merecen", ha asegurado Pérez. Este sindicato, decidió, el 2017, descentralizar la celebración del Primero de Mayo para potenciar el trabajo de los territorios y esta jornada ya ha tenido lugar en Asturias, Cantabria y dos provincias de Castilla y León.

Por su parte, la portavoz de USO-Aragón, Atocha Angulo, ha señalado que acoger este día reivindicativo en Zaragoza "es un reconocimiento al trabajo que estamos realizando todos los afiliados y delegados en el territorio, especialmente en año fuerte de elecciones sindicales; además, con la buena noticia de que hemos abierto nueva sede en Teruel".

USO ha aprovechado la ocasión para desgranará el estudio '¿Salarios para sobrevivir?', elaborado por el Gabinete de Estudios del sindicato, que analiza la pérdida de poder adquisitivo y rentas en los últimos años en España.

Este estudio está vinculado a la reivindicación de una subida salarial que el sindicato va a reclamar en el Día Internacional de los Trabajadores, con el lema 'Salarios para sobrevivir'.

Así, el informe detalla que los salarios cada vez valen menos para las familias, pero también para el conjunto del país. Tras un leve repunte del porcentaje de aportación al PIB en 2020 por la situación socioeconómica tan particular, que redujo la riqueza en general, los salarios vuelven a perder fuerza con respecto a las rentas en el PIB nacional.

DATOS

Según el citado estudio, los salarios suponen el 47,1% de la riqueza, a niveles de 2012, en plena crisis. Desde que en 2010 se bajó del 50%, los salarios no han recuperado el peso en el PIB. Esto también se nota en el PIB per cápita. Desde 2009, la renta per cápita ha perdido 7,4 puntos y, en cuanto a la renta disponible de los hogares, también se ha empobrecido: menos 6,6 puntos.

El secretario general de USO ha rechazado que trabajar y cobrar un salario por ello "solo sirva para sobrevivir" y ha pedido puestos y salarios "dignos para realizar una vida", pero, "ahora mismo no es lo que tenemos", sino que los hogares han perdido renta disponible, han perdido salarios.

Joaquín Pérez ha comentado que el salario medio pactado por convenio ha perdido 4,2 puntos en cuatro años con respecto al IPC y si se observa la pérdida en relación a los costes laborales, "parece menor, pero ahí están incluidos todos los grandes salarios fuera de convenio" lo que supone, por ejemplo, que el coste salarial medio sea de 1.846 euros, pero el más frecuente se quede en 1.450, ha constatado.

Si se analiza cómo se cobra, también hay grandes diferencias. Por ejemplo, "en la industria, el precio de la hora de trabajo sigue siendo más alto que en servicios, pero es ahí donde trabaja la inmensa mayoría de españoles, con lo que esta mayoría tiene salarios más bajos", ha expuesto el representante sindical.

Además, no vale lo mismo una hora en jornada completa que en parcial y, de hecho, "la diferencia es abismal, de seis euros de media". Según Pérez, "teniendo en cuenta lo mucho que se están troceando los contratos, con un gran aumento de jornadas parciales, y que estas son casi siempre para las mujeres, un amplio sector de la población se empobrece aún que los demás".

PENSIONES

El secretario general de USO ha manifestado que esto, a su vez, revierte en que después "muchas pensiones sean para sobrevivir, no para vivir".

Ha apuntado que si el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es de 1.080 euros, "la pensión más frecuente es de 750 a 800 euros" y "la cobran el triple de mujeres que de hombres, mientras que en las más altas los hombres las sextuplican".

Pérez ha aportado el dato de que casi seis millones de pensiones no llegan al SMI, el 59,4% del total. "Salarios para vivir, pensiones para vivir, trabajos dignos para vivir", ha reclamado el secretario general de USO.

Sobre estos datos, la portavoz de USO-Aragón, Atocha Angulo, ha recalcado que, "aunque el PIB per cápita de la comunidad autónoma está entre los más altos y también las pensiones están por encima de la media, hemos ganado 5.000 parados desde antes de la crisis de la COVID-19, casi todos en servicios o parados de larga duración, que tienen más difícil reengancharse al mercado laboral".

Ha agregado: "El paro ha crecido sobre todo entre las mujeres y, además, estamos perdiendo ocupados, 7.200 menos que en 2019 están en disposición de trabajar".