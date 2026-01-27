Los usos de la tarjeta Ibercaja Ski Pirineos duplican los de la temporada pasada

Archivo - Varias personas en las inmediaciones del remonte, en el día que comienza la temporada de esquí, en la estación de Astún, a 3 de diciembre de 2022, en xx, Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press - Archivo

Ibercaja ha aumentado en un 31% el número de sus tarjetas Ski Pirineos activas respecto a la temporada pasada y el número de usos casi duplican los del año pasado.

El Banco inició su campaña invernal 'Nos mueve tu pasión' con descuentos, ventajas y promociones para las tarjetas Ibercaja Ski Pirineos el pasado mes de noviembre, ante la apertura de las siete estaciones de esquí aragonesas del Grupo Aramón --Formigal-Panticosa, Cerler, Javalambre y Valdelinares-- y en Astún-Candanchú.

En el ecuador de la temporada de nieve, una de las mejores de los últimos años, 17.350 usuarios han utilizado ya su tarjeta Ski Pirineos de Ibercaja, lo que supone un 65% más que la pasada temporada y el número de usos realizados con ellas casi duplican el del pasado ejercicio.

Las tarjetas Ski Pirineos son gratuitas, sin cuota de alta ni de mantenimiento, siempre que estén vinculadas a tarjetas financieras de Ibercaja. La cuota anual es de 20 euros para aquellos titulares que no sean clientes del Banco y vinculen sus pagos en tarjetas de otras entidades financieras.

A aquellos titulares de la tarjeta que no sean clientes y la asocien a una tarjeta financiera de Ibercaja en los 30 días siguientes a su solicitud o renovación, se les reembolsará la cuota de 20 euros.

PROCEDIMIENTO

Las solicitudes se pueden realizar en la web 'skipirineos.ibercaja.es' --con posibilidad de envío a domicilio, a oficinas de Ibercaja o a estaciones de esquí del Grupo Aramón-- y permiten acceder a todas las pistas de esquí sin necesidad de pasar previamente por taquilla ni realizar recarga online.

En la zona privada de la web, los usuarios pueden gestionar también de forma ágil y sencilla sus tarjetas Ski Pirineos, incluso bloquearlas o desbloquearlas y pedir un duplicado, si es necesario.

DESCUENTOS Y PROMOCIONES

Todos los titulares de estas tarjetas, sean o no clientes de la Entidad, disfrutan de un descuento del 15% sobre la tarifa general de taquilla con asistencia sanitaria en todas las estaciones; y de un 35% sobre la citada tarifa en los días de promoción que las estaciones de esquí tienen establecidos en su calendario.

También se obtienen descuentos especiales del 15% sobre la tarifa más económica de los viernes señalados en el calendario de Astún-Candanchú.

Las tarjetas incluyen un seguro de asistencia sanitaria de 4 euros por cada día de esquí. Hay que tener en cuenta que el coste de un rescate en pistas balizadas para un usuario sin asistencia contratada es de, aproximadamente, 150 euros.

Como novedad este año, los titulares de tarjetas Ski Pirineos se benefician de una promoción ligada a la app de ahorro para el futuro Pensumo, Pensión por Consumo.

VENTAJAS PARA CLIENTES DE IBERCAJA

Además de la gratuidad de la cuota anual para los clientes de Ibercaja, la tarjeta incorpora, en exclusiva para estos, un descuento del 35% el quinto día de utilización, así como el 100% de descuento los días décimo, décimo quinto, vigésimo y vigésimo quinto, a partir del cual esquiarán de forma gratuita.

Desde el pasado mes de diciembre, mes en el que abrieron las estaciones de esquí aragonesas, 227 esquiadores ya han obtenido al menos un día de esquí gratuito con el uso de la tarjeta Ski Pirineos de Ibercaja.

A lo anterior se suma el descuento del 5% en las compras y consumos realizados en muchos de los establecimientos de las estaciones, como las cafeterías, alquiler de esquís, tiendas de ropa y complementos, y restaurantes, y la participación en las promociones y experiencias que se programarán a lo largo de la temporada.

Así, los titulares clientes de Ibercaja tendrán acceso a la "primera huella" o probar las últimas novedades en material de esquí, entre otras.

EL BANCO DE LA NIEVE

Con la campaña 'Nos mueve tu pasión', dirigida tanto a clientes como a no clientes, Ibercaja busca refortzar su posicionamiento con la nieve en Aragón.

Así, la Entidad Financiera oferta una variedad de productos y servicios vinculados a la nieve, en colaboración con las distintas estaciones de esquí, que han aglutinado ventajas, descuentos y promociones para sus clientes y no clientes.

La Entidad aragonesa ha apoyado el desarrollo del sector de la nieve en la Comunidad desde sus inicios, por su contribución al desarrollo económico y la vertebración del territorio.