Utrillas (Teruel) mostrará la riqueza de su patrimonio paleontológico en el el Congreso de Geología, Minería y Fósiles

Cartel del Congreso que acoge Utrillas este viernes 29 y sábado 30 de agosto. - AYUNTAMIENTO DE UTRILLAS

UTRILLAS (TERUEL), 25 (EUROPA PRESS)

Los próximos 29 y 30 de agosto, el Centro Social y Formativo Villa de Utrillas (IFES) acoge el Congreso de Geología, Minería y Fósiles, un encuentro abierto a toda la ciudadanía y con acceso gratuito. Este congreso tiene como finalidad acercar el conocimiento científico sobre minerales y fósiles, promover la investigación y la educación, impulsar el turismo sostenible en torno al patrimonio geológico-paleontológico y sensibilizar sobre la importancia de conservarlo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, ha explicado que "el congreso lo hacemos como una antesala a la feria de minerales, fósiles y gemas que planteamos para finales de septiembre.

Esta cita más técnica está dirigida a profesionales y amantes de la geología, mientras que la feria, un mes después, ofrecerá un enfoque más amplio para todo el público".

Moreno ha añadido que el congreso consiste en dos jornadas con charlas divulgativas que permitirán profundizar en el conocimiento de minerales y fósiles.

Además, se realizarán salidas al exterior para visitar las facies y estructuras geológicas de Utrillas, así como yacimientos de carbón y arcillas. Estas visitas estarán guiadas por expertos de la universidad, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de conocer el patrimonio geológico de la zona directamente sobre el terreno.

Por su parte, el concejal de Turismo, Antonio Fontenla, ha detallado algunas de las actividades del programa, como la conferencia 'El Jurásico en Teruel', el viernes 29 a las 18.00 horas, en la que el geólogo Juan Carlos Escudero abordará las singularidades geológicas de este periodo en la provincia.

A continuación, a las 19.00 horas, será el turno del espeleólogo montalbino Juan Carlos Gordillo, miembro del espeleoclub El Farallón, que impartirá la charla "Minas de Teruel, vestigios del pasado", centrada en la huella minera que aún pervive en la comarca.

El programa continuará el sábado 30 por la mañana con una visita múltiple guiada de interés científico y divulgativo, dirigida por el geólogo Juan Carlos Escudero.

El recorrido incluye el paso por el anticlinal tumbado de Utrillas, para después conocer al anticlinal del barranco de las Tejerías en Montalbán, donde se podrán observar yesos con cristalizaciones características.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento busca reforzar la divulgación científica y educativa, fomentando el interés por la geología y la minería local, así como promover el turismo sostenible vinculado al patrimonio natural y cultural de la comarca.

Tanto las charlas como las actividades al aire libre están diseñadas para acercar la ciencia a todos los públicos y generar un espacio de aprendizaje, intercambio y concienciación sobre la importancia de conservar el legado geológico de Utrillas.