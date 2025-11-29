La vacunación sin cita de gripe se mantiene este domingo solo para niños y se aplaza para el resto al sábado 13

La vacunación sin cita en el Hospital Nuestra Señora de Gracia, este sábado - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jornada extraordinaria de vacunación contra la gripe celebrada en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza este sábado ha sido un éxito rotundo de participación ciudadana.

La afluencia de ciudadanos ha superado cualquier previsión lógica ya que se han administrado en una sola jornada 3.024 vacunas, lo que supera la cifra de la última convocatoria sin cita de la temporada pasada, que alcanzó las 1.711 dosis en dos días.

Las neveras del Hospital Provincial tienen capacidad para 600 vacunas, que se han ido reponiendo a lo largo del día para atender a la demanda.

Tras diez horas de vacunación ininterrumpida, se ha decidido que la jornada de mañana se aplaza al próximo sábado 13 de diciembre para dejar stock suficiente en los centros de salud durante toda la semana.

El punto de vacunación sin cita de mañana se mantiene para los niños, pero se reprograma para el resto de la población.

Mientras, los ciudadanos que lo deseen y pertenezcan a los grupos de población a los que se les recomienda esta medida pueden solicitar cita para vacunarse en su centro de salud.

La directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Nuria Gayán, ha agradecido la alta respuesta de la ciudadanía ya que se hizo un llamamiento ante la actual situación de epidemia de gripe y la población ha respondido. "La ciudadanía ha demostrado una respuesta ejemplar, que confirma la confianza en la vacunación como herramienta de salud pública", ha dicho.

La directora de Enfermería del SALUD, Mayte Clares, ha agradecido el comportamiento de los ciudadanos que a pesar de la alta respuesta se han mostrado pacientes ya que ha habido momentos en que el turno para vacunarse ha sido de una hora de duración.

Para atender a todos los ciudadanos, se han montado cuatro puntos de vacunación en el céntrico hospital, lo que suponían una quincena de personas trabajando para administrar las dosis. Clares también ha querido agradecer el esfuerzo de todo el personal en estas iniciativas extraordinarias.