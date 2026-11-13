Vandalizan 200 bicicletas de alquiler el día de la huelga general y cada reparación cuesta de 30 a 100 euros

Una de las 200 bicicletas de alquiler vandalizadas en Zaragoza - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Área de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza ha contabilizado vandalizadas 200 bicicletas públicas de alquiler del servicio Bizi durante la jornada de la huelga general y el coste de la reparación de cada unidad oscila entre los 30 y los cien euros.

Al parecer, los vándalos pintaron con un spray el código QR del manillar, por lo que se impedía escanearlo y liberar la bicicleta del anclaje para su uso.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza han condenado estos hechos vandálicos, que "nada tienen que ver con la protesta ciudadana y que sólo tienen por objeto inutilizar bienes públicos, que son de toda la ciudadanía", han aclarado.

"Se genera no sólo un problema para aquellas personas que necesitaran usar la bizi como medio medio transporte sino, también, un coste añadido para su reparación", han añadido desde el área de Movilidad.

Estas bizis, "lamentablemente", tardarán unos días hasta poder estar de nuevo operativas, por lo que el daño se extiende más allá de la protesta puntual del día 11 de noviembre, han señalado.