Vaquero aclara que el Museo de la Batalla de Teruel impulsará "la reconciliación y la memoria"

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero, ha asegurado este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes que el Museo de la Guerra Civil-Batalla de Teruel no servirá para "enfrentar", sino que impulsará "la memoria y la reconciliación".

Interpelada por la diputada del PSOE Carmen Soler, la titular de Cultura ha dejado claro que "no va a ser un museo para confrontar ni para enfrentar", sino que "será un museo de memoria, de reconciliación, donde todos puedan conocer con rigor y seguridad la Historia de Teruel", rechazando "la confrontación y el resentimiento" que, a su juicio, propugna el PSOE, insistiendo: "No va a ser un museo de fractura".

"A ustedes no les importa Teruel", ha reprochado Vaquero a Soler, a quien ha acusado de "tergiversar" en relación a este proyecto, iniciado años atrás y que se ubicará en un edificio que presenta "importantes deficiencias y carencias" que el Ejecutivo de Jorge Azcón está "subsanando".

Ha recomendado a Soler que se preocupe de conocer la Historia de Teruel en lugar de fomentar "la confrontación y el frentismo", tras lo que ha aseverado que el PSOE habla de la Guerra Civil, "un clásico" de este partido, "cuando tienen dejar de hablar de la irresponsabilidad sobre Ceuta, de la corrupción que asola a Sánchez, a su familia, a su partido y a su Gobierno".

"A usted le da igual la política museística del Gobierno de Aragón", ha enfatizado Vaquero, aseverando que después de aprobar por decreto este Museo, el Gobierno socialista de Aragón no hizo "nada" durante los cinco años siguientes, convirtiéndolo en "un museo de papel". Fue el Gobierno de Jorge Azcón, en 2023, el que comprometió fondos públicos para llevar a cabo el proyecto museístico y adjudicarlo, ha apuntado.

El edificio que lo albergará "no es solamente un edificio y sus salas", sino que "es contenido, es legado, patrimonio, cultura, a lo que nos estamos dedicando" para "hacer un museo de verdad, no de papel".

MUSEO "MUERTO"

Carmen Soler ha aseverado que el Gobierno de Aragón tiene "zombies" la mayoría de los museos "y el de Teruel lo tienen muerto" porque "no quieren hablar de acabar con la parte museográfica", considerando que Vaquero prefiere "ceder a los prejuicios y al revisionismo de Vox" que "dotar a Teruel del centro cultural e histórico que merece".

Para la diputada del PSOE, el Gobierno de Aragón está haciendo "censura institucional, desprecio a la Historia, a los investigadores, a los profesionales y, sobre todo, a los turolenses", lo que denota "una actitud irresponsable".

"Este Gobierno está privando a Teruel y a toda la provincia de contar con una institución a la vanguardia de primer orden, a nivel internacional, que sería este museo, porque sería un espacio museístico de envergadura dedicado a analizar, divulgar y reflexionar de manera rigurosa sobre la guerra civil", ha dicho Soler.

Ha añadido que "lo que están intentando hacer es descafeinar este museo, vaciarlo de un contenido real y convertirlo en un museo sin alma, a medias tintas, a la medida de Vox", demostrando "una incapacidad brutal de gestión con los principales proyectos estratégicos de Teruel".

Soler ha señalado que "llevan una década para ejecutar el hospital, poniendo miles de trabas y excusas para llevarlo a cabo; al aeropuerto le llamaban 'cacharrería' y ahora salen corriendo a hacerse fotos un día sí, otro también, y tienen totalmente paralizado el Museo de la Guerra Civil por puro dogmatismo ideológico".

Carmen Soler se ha mostrado convencida de que "no quieren contar la verdad, tienen miedo de contar la Historia, lo que pasó en la Historia de Teruel, y por eso han eliminado de un plumazo la Ley de Memoria Democrática y en su mal llamada Ley de Concordia no nombran ni una sola vez la palabra dictadura".

"Sean valientes y doten a Teruel del Museo de la Guerra Civil que merece: riguroso, abierto, vivo, dotado económicamente y capaz de situar a la provincia en el mapa del turismo cultural y científico internacional; un museo de talla internacional a la vanguardia, referente de la memoria, la historia, la verdad, la justicia y la reparación".