Vaquero afirma que "hay que observar a Aragón" para saber hacia dónde se dirige el futuro de la automoción

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en los Premios Impulso a la Innovación en Movilidad Sostenible 2026, en Mobility City. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha destacado el potencial y las perspectivas de futuro de la industria aragonesa, especialmente de la automoción. Ha afirmado que "hay que observar" a la comunidad autónoma para anticipar hacia dónde se dirige el futuro de este sector.

Vaquero ha asistido este jueves a la celebración de la sexta edición de los Premios Impulso, que ha tenido lugar en Mobility City, donde se han dado cita unos 150 representantes institucionales y profesionales para reconocer el talento y la capacidad innovadora de las empresas y entidades que trabajan por transformar la movilidad.

"Cuando alguien mire hacia dónde se dirige el futuro de la automoción, tiene que observar a Aragón", ha indicado Mar Vaquero, que ha reconocido, en declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la gala, que la comunidad autónoma atraviesa un momento de "optimismo" y "ha sabido avanzar hacia la movilidad eléctrica, cuenta con una industria auxiliar que evoluciona constantemente y atrae nuevas empresas que aportan las capacidades que necesitan los vehículos del siglo XXI".

Mar Vaquero ha reivindicado el "impulso" como expresión de "energía, movimiento y voluntad de progresar", valores que "definen al sector de la automoción y al propio carácter de Aragón". "Emprender exige dar un paso adelante, explorar nuevas posibilidades y confiar en la capacidad de hacerlas realidad. Nuestra comunidad ha sabido mantener aquel impulso industrial inicial y renovarlo con conocimiento, innovación y ambición", ha manifestado.

MOTOR DE TRANSFORMACIÓN

La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico ha recordado que la automoción fue capaz de "transformar nuestra economía, abrir oportunidades para miles de familias e incorporar la comunidad a las grandes cadenas internacionales de producción".

En este sentido, Vaquero ha señalado que el sector de la automoción "forma parte de la vida de los aragoneses y que ha contribuido decisivamente al desarrollo de nuestro tejido empresarial".

También ha destacado la capacidad de la industria auxiliar para "mejorar procesos, incorporar tecnología, desarrollar nuevos productos y preparar a sus profesionales para responder a una transformación profunda". A este esfuerzo se suma "la llegada de nuevas empresas que amplían nuestras capacidades y refuerzan el papel de Aragón en la automoción mundial".

"Aragón es un territorio estratégico para el sector por la combinación de experiencia industrial, capacidad de adaptación y nuevas inversiones. Esta posición es fruto de décadas de trabajo, del compromiso de las empresas y sus trabajadores y de la preparación de nuestros profesionales", ha señalado.

Por último, la vicepresidenta ha destacado la importancia de reforzar "la colaboración entre empresas, instituciones y centros de conocimiento para transformar esas posibilidades en empleo y prosperidad para los aragoneses".