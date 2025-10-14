Vaquero cree que "hay margen de negociación" con China pese a los aranceles al sector porcino

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado este martes que "hay margen de negociación" con China para seguir vendiendo productos del porcino pese a los aranceles al sector.

Vaquero, el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, y representantes de empresas del sector porcino aragonés se han reunido en Madrid con el embajador chino en España, Jing Yao, quien se ha comprometido a estudiar la situación de las mercancías comprometidas antes del anuncio de los aranceles, que el Gobierno de Pekín realizó el 5 de septiembre.

Ha agradecido "la receptividad del embajador chino, una vez más, a la petición del presidente Azcón de mantener esta reunión con las empresas del sector porcino" para "dilucidar cuál puede ser el camino de aquí a diciembre y el margen de negociación para reducir el impacto de los aranceles", lo que "tiene una gran incertidumbre en las empresas aragonesas".

Para Vaquero, "hay un desequilibrio entre el apoyo, el impulso a las relaciones comerciales con China, que estamos dando desde el Gobierno de Aragón y el sector económico-industrial en materias como la tecnología, la energía".

"Ahí tenemos esas inversiones en materia de la automoción con la 'joint venture' CATL y Stellantis y otras relaciones comerciales que están ya madurando y hay un desequilibrio con el impacto de los aranceles en el sector porcino".

Ha comentado que "Aragón es una de las regiones de Europa más afectadas", tras lo que ha recordado que Azcón se comprometió a aportar un informe para visualizar "el desequilibrio que existe con la imposición de los aranceles al porcino", destacando "la predisposición" del embajador a trasladar esta cuestión al Gobierno de Pekín y "seguir avanzando con las empresas". Ha puesto de relieve "el riguroso ambiente que ha habido siempre en las relaciones comerciales" y el "mensaje de unidad".

Vaquero ha realzado la importancia del sector porcino para Aragón "por el impacto en la economía, por la creación de empleo y como vertebrador del territorio".

La vicepresidenta ha indicado que Azcón y Rincón convocaron al sector tras conocer, el 5 de septiembre, la imposición de los aranceles y las empresas pidieron interlocución con el Gobierno de España para que los ministerios de Agricultura y Economía trasladaran a Pekín "esta preocupación" y "tratar de llevar a cabo una negociación de aquí a diciembre para minimizar el impacto".

"Esa colaboración institucional, la implicación, la relación siempre público-privada es un importante impulso para poder ser escuchados y desde luego sabemos que Aragón es una región estratégica para estas relaciones y que por lo tanto se van a tener en cuenta".

INTERPORC

El director general de Interporc, Alberto Herranz, ha puesto de relieve la colaboración del sector del porcino con todas las administraciones y ha avanzado que Interporc participará en noviembre en una feria en China y acompañará al Gobierno de España en una visita institucional.

"Estamos viendo cómo hay una dualidad a la hora de interpretar esa estrategia que tienen los dos países como socios estratégicos y de confianza, en el que todos somos conscientes de que hemos tenido este acontecimiento a consecuencia de un tema más geopolítico que otras características", ha dicho Herranz.

El director general de Interporc ha añadido que en la reunión de este martes "se ha demostrado la buena voluntad que hay entre todas las partes y sobre todo de los representantes de la embajada China, que entienden que el sector porcino es estratégico para ellos".

El sector ha demostrado "que los productos españoles encajan perfectamente en el modelo de calidad, de trazabilidad y seguridad alimentaria", realzando "las buenas relaciones que se han demostrado a lo largo de estos años", por lo que ha apostado por "seguir trabajando en esas buenas relaciones institucionales y las empresas en la buena relación comercial con las empresas de China".

También ha dicho que "China sabe que somos capaces de unir fuerzas y trabajar juntos dentro de este mundo globalizado y ante esta geopolítica tan de incertidumbres".