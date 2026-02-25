Vaquero espera que el "acuerdo global" para "un Gobierno estable" se cierre antes de la constitución de las Cortes

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, espera que PP y Vox alcancen "un acuerdo global" para conformar "un Gobierno estable" antes del 3 de marzo, fecha de constitución de las Cortes, cuando la nueva cámara aragonesa elegirá al nuevo presidente y la Mesa del Parlamento, el primer "hito" visible del proceso negociador.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vaquero ha recalcado que "el principio que preside en todo momento la forma y el fondo de estas negociaciones va a ser siempre garantizar a los aragoneses un Gobierno estable", añadiendo que "es importante dar el tiempo que está previsto legalmente para que ello pueda culminar".

Mar Vaquero ha alertado contra "el cortoplacismo de ver si solamente llegamos a un acuerdo para el hito del día 3 de marzo" porque "después hay que conformar el Gobierno" con acuerdos "globales", no solo la constitución del Parlamento, sino también otras instituciones y el presupuesto para "garantizar la estabilidad para la siguiente legislatura". El plazo que marca la ley para conformar el Gobierno es de dos meses tras las elecciones.

"Si estamos hablando de que hay un pacto global, se incluye lo que ocurra el día 3 y la consecución de los acuerdos que tengan que definir el Gobierno que, dentro de ese plazo de dos meses, se tenga que formar", ha manifestado Vaquero, apelando de nuevo a "la prudencia" y exigiendo "no ir acotando o segmentando esos diferentes acuerdos".

"Vamos a esperar a llegar a ese día 3 porque todavía estamos en ese margen temporal que nos han dado los aragoneses y que nos da la ley para poder alcanzar esos acuerdos".

La vicepresidenta ha instido en que "el acuerdo es global", de manera que "no se está segmentando la adopción de acuerdos o de pactos para lo que toque en cada momento según esos hitos; el acuerdo es global porque es lo que va a dar estabilidad".

Así, "no se trata de negociar sillones por separado de una institución como las Cortes o de tantas Consejerías o Direcciones Generales", sino que "lo mejor para Aragón, y es lo que tiene claro el presidente Azcón y es el compromiso con todos los aragoneses, es un Gobierno estable y global", lo que "incluye al resto de instituciones a las que afectan este tipo de acuerdos postelectorales", de forma que la elección de la Presidencia de las Cortes se inserta en "ese acuerdo global".

Las negociaciones requieren "prudencia y discreción" para "poder llegar al mejor acuerdo de Gobierno para la siguiente legislatura", ha continuado la vicepresidenta, insistiendo, como dijo días atrás el presidente en funciones, Jorge Azcón, en que el acuerdo se fraguará "a fuego lento y con prudencia y discreción", lo que "no está reñido con la transparencia".

"La fórmula que ha valorado el presidente y que va a ser la acertada va a ser la prudencia, la quietud y la calma a la hora de llevar a cabo estas negociaciones", ha subrayado Vaquero.

LIDERAZGO

El "liderazgo" de las negociaciones corresponde a Jorge Azcón "y no ha habido ningún cambio a lo largo de estos días", ha continuado Vaquero, haciendo hincapié en que sí se han visto "interpretaciones de las diferentes declaraciones que se han ido haciendo", de forma que "sigue siendo el presidente Azcón" quien dirige las conversaciones con Vox.

"¿Alguien cree que otra persona distinta al presidente Azcón decidirá lo mejor para Aragón para la siguiente legislatura? Yo creo que eso está claro", ha enfatizado la también portavoz del Gobierno en funciones, puntualizando que "el liderazgo de Azcón no está reñido tampoco con la lealtad y una normalidad en las conversaciones orgánicas que pueda haber, teniendo en cuenta, además, que el PP es un partido nacional y que por lo tanto, en estos momentos en los que hay un contexto de elecciones en otras comunidades autónomas, tiene que haber una coherencia".

"Es normal que en un partido nacional e, incluso, una comunidad autónoma como la nuestra, el señor Azcón pueda ayudar en esa coherencia que tiene que acompañar a cualquier pacto o acuerdo a que se puedan concluir la formación de otros gobiernos y hacerlo además con la organización nacional: Se mantienen los mismos criterios, se quiere un acuerdo global y pensando en la estabilidad".

Además, ha considerado que "no es una cuestión de que haya ruido a nivel nacional", sino que "están llevándose a cabo negociaciones para la conformación de diferentes Gobiernos nacionales y coincide que -Extremadura y Aragón-- tienen que estar liderados por el PP porque así lo han decidido los extremeños y los aragoneses y, siendo un partido nacional, es lógico que se quiera garantizar esa coherencia política en esos acuerdos".

Mar Vaquero ha comentado que el decálogo planteado por el PP nacional como marco de las negociaciones en Aragón habla de "respetar el principio de legalidad, que los acuerdos a los que se llegue respeten la ley, que estén acordes a cuestiones que luego se puedan llevar a cabo porque son legales y respetan la ley", incluyendo "que estén dentro de las competencias que puede ejercer el Gobierno que se forme como fruto de esos acuerdos". También se habla de "un denominador común de los partidos que lleven a cabo ese acuerdo", todo lo cual "no es nuevo".

Ha recordado que el Ayuntamiento de Zaragoza "tiene plena autonomía" para aprobar sus presupuestos --este jueves celebra sesión plenaria-- no solamente porque así lo garantiza la Constitución, sino porque Azcón ha hablado de pacto global "en el marco del resultado de las elecciones del 8 de febrero" y el Pleno municipal "es previo" y tiene que ver con los presupuestos del municipio. "Hay que separar ambas cuestiones", ha zanjado.