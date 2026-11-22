Mar Vaquero y lberto Herrero, candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Teruel, a la derecha. - PP ARAGÓN

Herrero reclama que se desloqueen las inversiones pendientes en Teruel y sitúa la autovía A-68 entre las prioridades de la provincia

CALANDA (TERUEL), 22 (EUROPA PRESS)

La popular Mar Vaquero ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que firme el convenio del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) de 2026. Vaquero ha recordado que el Gobierno de Aragón se ha puesto en reiteradas ocasiones en contacto con el Gobierno de España para solicitar la firma. "En lugar de perder tiempo bailando, que se vayan al despacho y que firmen el FITE de una vez", ha reclamado.

Vaquero ha reivindicado el papel de Santiago Lanzuela, a quien ha atribuido el mérito de conseguir el respaldo del Gobierno de España para poner en marcha el fondo. Ha destacado que Lanzuela supo ver el potencial de Teruel e impulsar un instrumento que ha contribuido al desarrollo de la provincia y del conjunto de Aragón.

"Estamos reclamando desde hace ya meses que se firme el FITE de 2026 para que cuanto antes puedan llegar los proyectos a todos y cada uno de nuestros pueblos", ha señalado. Vaquero ha subrayado que el convenio permitirá impulsar iniciativas que atraigan inversión y generen empleo, y ha advertido de que la entrada del Ejecutivo central en funciones puede provocar nuevos retrasos.

Por su parte, Alberto Herrero, candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Teruel, ha incidido en las consecuencias que tiene para los ayuntamientos la demora en la firma. "Cada mes que pasa sin firmar el FITE es un mes más de espera para los ayuntamientos que tienen proyectos pendientes. El Gobierno tiene que firmar ya para que esas inversiones puedan ponerse en marcha", ha señalado.

AGRAVIOS A LA PROVINCIA DE TERUEL

Herrero ha situado la autovía A-68 entre las principales reivindicaciones del Bajo Aragón. "El Bajo Aragón lleva demasiado tiempo esperando la A-68. Necesitamos que el Gobierno concrete los plazos y dé pasos para que la autovía avance. De ella dependen la seguridad de los desplazamientos diarios y la capacidad de nuestras empresas para competir y crecer", ha afirmado.

El candidato también ha reclamado la doble vía electrificada en el corredor Cantábrico-Mediterráneo y ha pedido que se aceleren las actuaciones pendientes en la red viaria de la provincia.

"Teruel ha sido maltratada por el Gobierno de Pedro Sánchez y muchas veces ha sido maltratada para beneficiar a otras comunidades autónomas y tener el apoyo de los independentistas", ha afirmado Vaquero.

Entre los agravios ha citado la gestión del Nudo Mudéjar, que ha calificado como "uno de los mayores fracasos socialistas de este Gobierno", y ha reprochado al PSOE turolense su falta de respaldo a las oportunidades industriales y laborales que necesita la provincia tras el cierre de la central térmica de Andorra.

En materia de fiscalidad diferenciada, Vaquero ha reclamado la aplicación íntegra del 20 % de las ayudas al funcionamiento. A su juicio, aplicar ese porcentaje en su totalidad habría dado a las empresas y a los autónomos turolenses más margen para contratar y generar empleo.

La importancia de las elecciones del 29 de noviembre Vaquero ha calificado de "cruciales" las elecciones del 29 de noviembre y ha llamado a la movilización para que Alberto Núñez Feijóo pueda formar un Gobierno que impulse la regeneración democrática, recupere la convivencia y refuerce la unidad de España.

También ha acusado a Pedro Sánchez de alimentar la confrontación y de supeditar sus decisiones a los apoyos parlamentarios que necesita para mantenerse en el poder. "La democracia hay que cuidarla, hay que defenderla y todos los días también hay que tratar de trabajar por ella", ha afirmado Vaquero.

En ese sentido, ha defendido que la próxima legislatura debe servir para recuperar el rigor y el mérito en la gestión pública, fortalecer las instituciones y recomponer la convivencia.