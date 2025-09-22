Vaquero lamenta que la planificación eléctrica del Gobierno de España "no acompañará el impulso tecnológico de Aragón"

ZARAGOZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aragón no verá ampliada significativamente su potencia energética como le había solicitado el Ejecutivo autonómico al Gobierno de España para afrontar las futuras inversiones de la próxima década, según ha trasladado la vicepresidenta del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, tras la reunión con el secretario de Estado de Energía, Joan Gorizard.

Vaquero ha calificado de "decepcionante" el encuentro celebrado este lunes en Madrid por cuanto "no cumple, ni muchísimo menos, nuestras expectativas y no va a servir para acompañar el impulso y el crecimiento tecnológico de nuestra comunidad autónoma. Pensamos que Aragón no recibe un trato justo", ha criticado.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España se ha limitado a confirmar la provisión de algo más de tres gigavatios que Aragón ya tenía concedida, bien por planificación o por modificación de aspectos puntuales, lo que a juicio de la vicepresidenta "no va a servir para acompañar el impulso y el crecimiento tecnológico de nuestra comunidad autónoma".

"Hay proyectos que no van a tener cabida en esta planificación y eso sin duda nos preocupa", ha argumentado sobre una planificación del periodo 2025-2030 que, según le ha trasladado el secretario de Estado, será publicada a finales de septiembre o comienzos de octubre.

"Nos han planteado esos 3,8 gigavatios para centros de datos en global, pero es que en esa cifra ya estaba incluido aquello que Aragón tenía concedido por planificación o tenía concedido por las modificaciones puntuales, algo más de tres gigavatios Aragón ya los tenía y tampoco hemos conocido mucho más que mejore nuestra capacidad y que por, lo tanto, cumpla con las expectativas de los proyectos que algunos de ellos ya hemos anunciado", ha aclarado.

Asimismo, la vicepresidenta ha recordado que ya en marzo de 2024 Aragón presentó un paquete de propuestas de inversiones que superaban los cuatro gigavatios, cifra superior a la adjudicada por el Ministerio para el conjunto de centros de datos.

Por ello, ha afirmado que "el impulso tecnológico al sector de la industria de los centros de datos no tiene cabida en la planificación que está preparando el Gobierno de España". Una situación que el Ejecutivo autonómico lamenta por el "gran potencial de crecimiento de Aragón".

CONCURSOS DE LOS NUDOS

Otra decepción ha sido el no poder conocer cuándo se van a resolver los concursos de los nudos de consumo tras 14 meses de espera, cuando el 94,3% de sus nudos de distribución ya está saturados.

"Tampoco se nos ha dado fecha. Catorce meses de retraso en los concursos y todavía no se nos ha sabido decir cuándo va a ser, si dentro de dos meses, dentro de tres, dentro de cuatro y eso genera incertidumbre y desazón en las empresas que están pendientes de las inversiones que dependen de que se resuelvan esos concursos", ha advertido la también portavoz del Ejecutivo aragonés.

Entrando en el detalle, Vaquero sí ha recibido confirmación de la inversión en la red de distribución, "que ya habíamos dicho que iba alineada más o menos con las peticiones de Endesa", así como la asociada al proyecto de Stellantis, "con algunos matices que nos van a tener que mirar", ha puntualizado en referencia a las dos posiciones que Aragón pedía para la ampliación del complejo industrial.

En todo caso, Mar Vaquero ha llamado a no caer en el pesimismo y ha asegurado que el Ejecutivo aragonés se pone ya a trabajar en las alegaciones, para cuya presentación se habilitará un periodo de dos meses: "Estamos hablando de las inversiones que se han anunciado para los próximos 10 años y la planificación responde a un periodo menor. No vamos a ser tan pesimistas como para pensar que esto no va a poder tener una vuelta, que no va a poder tener un impulso".

En ese sentido, ha confiado en que "el esfuerzo que están haciendo los aragoneses ya desde hace años para incrementar la demanda, para incrementar la capacidad, no se vaya a quedar sin poder tener una respuesta. Seguimos siendo optimistas, vamos a seguir trabajando para que finalmente el Gobierno sea sensible a las necesidades, a los retos, al desafío que tenemos ya no como región, que tenemos como nación", ha defendido.