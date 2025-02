Vaquero pregunta "qué va a defender" Alegría (PSOE) en el Consejo de Ministros sobre financiación autonómica

ZARAGOZA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado este viernes que la secretaria general del PSOE autonómico, Pilar Alegría, "ha huido" del Edificio Pignatelli, ya que no ha se ha reunido con el presidente del Gobierno regional, Jorge Azcón, haciéndolo en su lugar la portavoz parlamentaria de los socialistas, Mayte Pérez. Vaquero ha preguntado "qué va a defender" Alegría cuando el Consejo de Ministros tome decisiones sobre la financiación autonómica.

Tras concluir la ronda de reuniones de Azcón, la vicepresidenta del Ejecutivo regional, Vaquero ha comentado que, así como este jueves el PAR, Teruel Existe, Podemos, CHA e IU han rechazado la propuesta del Gobierno de España "por no contemplar la despoblación como un factor clave para el sistema de financiación", este viernes "VOX también ha rechazado una propuesta que no contemple la situación de Aragón y que ello suponga la merma de más de 400 millones de euros por no tener en cuenta la despoblación y la orografía".

Ha expresado que, en la reunión de este viernes con Azcón, Mayte Pérez y el portavoz de Hacienda, Óscar Galeano, han incidido en que el PSOE Aragón "también quiere que se tenga en cuenta la despoblación".

"Un matiz diferente" ha sido la ausencia de Alegría, que al ser ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo central, es "quien puede defender también en un Consejo de Ministros que la despoblación forme parte de ese sistema de financiación".

Así, Mar Vaquero ha indicado que tiene "cierta desconfianza" respecto de la apuesta del PSOE Aragón por introducir el criterio de despoblación, "teniendo en cuenta que no es la primera vez que el PSOE ha marcado una posición respecto a ciertos temas, como los indultos o la amnistía, pero luego el PSOE ha decidido totalmente lo contrario y cuando ha habido que votar ha votado lo contrario".

"Lo anticipamos ayer, que era cuando menos sospechoso que Alegría, teniendo la oportunidad de marcar su posición y defender el criterio de la despoblación, no lo hiciera", de forma que no está "garantizado" que Alegría defienda este criterio "cuando lo tenga que defender en Madrid".

UNIDAD

Mar Vaquero ha señalado que Azcón ha convocado esta ronda de reuniones para manifestar "una gran posición" y "recuperar la unidad de todas las formaciones" respecto al criterio de despoblación "y no tengamos esa merma tan importante de recursos, de más de 400 millones de euros, que son fundamentales para los servicios públicos, sanidad y servicios sociales".

La vicepresidenta ha recordado que "hay una cita importante", la sesión plenaria monográfica de las Cortes sobre financiación autonómica, "donde cada formación podrá reforzar las posiciones que han mantenido en estas reuniones y presentar propuestas de resolución claras y que cada formación manifieste con el voto su posición".

"Ya veremos qué hace como ministra y portavoz" del Gobierno de España, ha continuado Mar Vaquero, quien además ha considerado que a la diputada autonómica Mayte Pérez --presente esta mañana en la reunión con Azcón-- no le ha quedado más remedio que hablar de todas las comunidades aunque "sabe que quien va a tomar decisiones es el Gobierno de España".

A su juicio, "el Gobierno de España no se va a apoyar en lo que opina la mayoría" de las regiones. Ha añadido que si el Gobierno central preguntara a todas las comunidades qué piensan sobre la financiación "singular y privilegiada" de Cataluña, la respuesta no sería "vinculante".

De esta forma, "aquí no va a tener tanto peso lo que aporten las comunidades, sino lo que el Gobierno de España tiene en su hoja de ruta para seguir manteniéndose en el Gobierno" porque "al Gobierno de España no le importa lo que piensen las comunidades, lo que le importa es lo que piense Cataluña".

El Gobierno de Aragón manifestará su posición el 12 de febrero, en la reunión preparatoria del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera. El tema de la reunión preparatoria "es claro", el análisis de la propuesta del Gobierno de España, "que no es un documento técnico", sino la propuesta para afrontar la reforma de la financiación autonómica. "Todas las comunidades van a poder manifestar su posición".

"El Gobierno de Aragón va a defender la postura que ha mantenido siempre en estas reuniones", ha indicado Vaquero, añadiendo que independientemente de las conversaciones que Azcón pueda tener con otros presidentes autonómicos, "lo que va a ser determinante es la posición que tenga el Gobierno de España".

Ha enfatizado que el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco ha tenido en cuenta "para nada" la opinión mayoritaria de las comunidades sobre el reparto de MENA "y ha tomado decisiones rompiendo el principio de solidaridad e igualdad, sin tener en cuenta al resto de comunidades, y ha hecho una propuesta para beneficiar, nuevamente, a Cataluña y País Vasco".