Vaquero: "Queremos que 'The Wave' sea un semillero de ideas y proyectos que luego puedan desarrollar grandes empresas

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, recibe un retrato en su visita a uno de los stands de 'The Wave' 2026. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, ha celebrado el éxito de 'The Wave' 2026, un congreso que ya supera los 20.000 inscritos y que en su primera jornada ha recibido 8.500 visitantes, y ha afirmado: "Queremos que sea también un semillero de ideas, de proyectos que puedan luego desarrollar grandes empresas".

Vaquero ha atendido a los medios de comunicación este miércoles, antes de realizar un recorrido por los distintos espacios de 'The Wave', y ha calificado de "espectacular" el primer día de este evento tecnológico porque "comprobamos que se habían cumplido e incluso superado las expectativas de afluencia, de networking".

También ha destacado el valor que han dado las empresas participantes a la app, una de las novedades puestas en marcha en esta tercera edición de 'The Wave', apuntando que les ha servido para, entre otras cosas, localizar las ubicaciones de forma más sencilla.

Así, 'The Wave', "además de ser una muestra de toda la vanguardia digital, tecnológica y que avance cuál va a ser el futuro en los próximos meses, trata también de generar alianzas importantes, estratégicas entre las empresas y las personas", ha indicado Mar Vaquero.

En esta línea, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones ha puesto el foco en la cantidad de jóvenes que participan en 'The Wave': "Estamos seguros que vamos a conseguir despertar vocaciones". Igualmente, Mar Vaquero ha recordado la orientación de la formación hacia lo tecnológico y la ampliación de plazas en áreas como la ingeniería.

Además de establecer contactos entre grandes empresas tecnológicas, Vaquero ha manifestado que las pequeñas "que nacen en una startup" también tienen su espacio en 'The Wave', un congreso que ha de ser, asimismo, "un semillero de ideas, de proyectos que puedan luego desarrollar grandes empresas".

CIFRAS DE ASISTENCIA A 'THE WAVE'

Mar Vaquero ha cifrado en más de 20.000 los inscritos al congreso. "Arrancábamos 'The Wave' con 18.000, lo que supone multiplicar más que por seis la cifra de los inscritos en la primera edición de hace tan solo dos años", ha comentado, que se cerró con 3.000 asistentes.

Respecto al número de participantes en la jornada inaugural, ha anotado que fueron 8.500 personas, un dato que ha tildado de "éxito" y que "nos tiene que hacer sentir orgullosos y muy satisfechos con el trabajo conjunto".

En este punto, se ha felicitado por la asistencia de "muchísimos jóvenes", acotando el segmento de edad más numeroso entre los 20 y 35 años.

'The Wave', ha continuado Vaquero, "es un proyecto que pone a disposición el Gobierno de Aragón, pero que lo impulsan, que lo protagonizan y que lo refuerzan las empresas y las personas que lo visitan". Junto a las grandes compañías, ha recalcado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, las empresas aragonesas "tienen gran protagonismo y peso", porque sirven de reflejo del papel clave que juega la comunidad autónoma.

Igualmente, ha subrayado la consolidación y crecimiento del congreso en esta tercera edición: "Pensábamos que podía tener techo, hablábamos el año pasado de 15.000 personas, pero ese techo está claro que se ha superado este año y eso hace que pensemos en grande".