Vaquero resalta que la "implicación de los bilbilitanos" ha convertido San Roque en una cita "ineludible"

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, con el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, en el inicio de las fiestas de San Roque. - DGA.

CALATAYUD (ZARAGOZA), 13 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado este miércoles que "la implicación de los bilbilitanos" ha convertido las fiestas patronales de San Roque de Calatayud en una cita "ineludible".

Ante una plaza de España rebosante de peñistas, la localidad de Calatayud ha dado inicio a las Fiestas de San Roque. Cuatro jornadas repletas de actos en los que la ciudad bilbilitana acoge a miles de visitantes que disfrutan de unos días que aúnan a la perfección la historia y la tradición.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha asistido al inicio de esta festividad con el chupinazo a cargo del "peñista del año", que en este 2025 ha recaído en Javier García, de la peña Garnacha.

Momento muy esperado y que es la antesala del desfile que han protagonizado los más de 5.000 peñistas en compañía de San Roque. Justo antes de este momento, la número dos del Ejecutivo autonómico ha resaltado que es la "implicación de los bilbilitanos" los que han convertido a esta fiesta en una cita "ineludible".

"Los que hemos asistido a ella vemos que el compromiso de sus gentes es la verdadera fuerza que permite que la tradición y la historia alcancen todo su esplendor durante estas jornadas, haciendo que cada acto tenga un significado profundo y auténtico", ha recalcado Mar Vaquero.

También ha querido otorgar un papel muy relevante a las peñas, que con su "alegría y capacidad de unir a personas de diferentes edades" se han convertido por mérito propio en el "alma" de estos días. "Son un ejemplo perfecto de que la fiesta no es solo celebración, sino que también es un momento único para compartir, unir lazos y afianzar el sentimiento de pertenencia a Calatayud", ha concluido.