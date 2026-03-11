Vaquero señala que el Gobierno de Aragón no va a hacer una auditoría de la actividad del Inaga en los últimos años

ZARAGOZA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, ha indicado que no se va a realizar una auditoría de la actividad del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) en los últimos años porque "no vamos a solapar procedimientos" y "lo que no podemos hacer es como elefante en una cacharrería iniciar procedimientos paralelos", aunque ha ofrecido "total colaboración".

Respecto a la decisión de suspender los proyectos de la empresa Forestalia que están bajo investigación judicial, que ha anunciado este miércoles la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, Vaquero ha comentado que "nos parece acertada y conveniente". Aagesen también ha pedido una auditoría interna en su ministerio para conocer "qué está ocurriendo".

La también consejera de Economía, Presidencia y Justicia ha dicho, a preguntas de los medios de comunicación, que es "oportuna" la decisión de la ministra "teniendo en cuenta que las noticias que estamos conociendo estos días, la investigación policial y judicial, está revelando una situación que es grave, que es escandalosa y que, lógicamente, es preocupante", al tiempo que ha descartado, a priori, una auditoría interna por parte del Gobierno aragonés.

Ha incidido en que la parece conveniente que "la ministra del Gobierno de Sánchez inicie esta investigación porque la mayor parte de lo que estamos conociendo se ha producido en el ámbito de altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez, y también de gobiernos anteriores socialistas y que tienen que ver también con altos cargos, tanto del Partido Aragonés, en este caso, como del Partido Socialista".

Según Vaquero "son casos de presunta corrupción que nos recuerdan a otros en los que tiene también un claro protagonismo el Gobierno de Pedro Sánchez y que todavía siguen escandalizando, como ha sido el caso de Ábalos, Koldo, Cerdán. Por lo tanto, todo parece estar dentro de una red absoluta de corrupción que rodea al Gobierno de Sánchez con estas presuntas actuaciones y, por lo tanto, es necesario que se lleven a cabo estas investigaciones y que el propio Gobierno de Sánchez ofrezca transparencia a la investigación y facilite el llevar a cabo todas y cada una de estas actuaciones policiales y judiciales".

Ha agregado que "el Inaga, también aparece en esas actuaciones e investigaciones, como que algunas de las personas que lo dirigían favorecían este tipo de tramitación de expedientes".

DESDE EL INICIO DEL GOBIERNO DE AZCÓN

Vaquero ha asegurado que el actual Gobierno de Aragón "no solo ha llevado a cabo un riguroso proceso de tramitación de los expedientes actuales desde agosto de 2023, sino que además se ha llevado a cabo un progresivo aumento de los recursos materiales, de los recursos personales para poder hacer una mejor tramitación y ayudar a los profesionales a que ellos se hagan unas mejores condiciones".

Dichos proyectos "están visados con una gran profesionalidad y con el cambio de dirección del Inaga fue uno de los objetivos que se perseguían. Además de dar seguridad jurídica, agilidad y transparencia, se ha ido incrementando progresivamente ese presupuesto. Nos encontramos con un presupuesto en el Inaga de algo más de seis millones de euros, actualmente ya son 8 millones, y el presidente Azcón ya ha anunciado que incluso lo incrementará con un millón de euros para poder dotarlo aún de más medios personales, recursos también relacionados con inteligencia artificial para agilizar esos proyectos y que creemos que es importante para ofrecer también una mayor transparencia".

La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico en funciones ha subrayado que "desde el Gobierno de Aragón nos ponemos a disposición para cualquier investigación policial y judicial que se quiera llevar a cabo en la revisión de expedientes anteriores, total colaboración y disponibilidad como siempre hemos hecho y, desde luego asegurarnos cada vez más del rigor y la profesionalidad y la objetividad con la que se tramitan los expedientes durante, como les digo, la gestión que está llevando a cabo este Gobierno".

En relación al Proyecto Búfalo, un campus de centro de datos, impulsado por Forestalia, Mar Vaquero ha apuntado que "el Gobierno de Aragón tiene la obligación de tratar todos y cada uno de los proyectos, con ese rigor, con esa exquisita revisión de la documentación, de cada una de las normativas a aplicar".

Ha detallado que "como lo hemos hecho desde agosto de 2023 "vamos a trabajar con total rigor, con total comprobación de todos y cada uno de los procesos, y será en su caso el resultado final de esas investigaciones las que limiten la posibilidad de impulsar o de tramitar cualquier tipo de proyecto".

Vaquero ha expuesto que "nuestros servicios jurídicos tienen ya la instrucción por parte del Gobierno de Aragón para establecer cuál es la forma en la que esa colaboración se puede llevar a cabo y para ser exquisitos en todas y cada una de las peticiones que se nos formulen. No queremos, lógicamente, en estos momentos tampoco hacer otra investigación paralela y, por lo tanto, a priori, total colaboración en toda la información que se nos demande sobre todos y cada uno de los procedimientos que se han llevado a cabo en el Inaga antes de llegar nosotros al Gobierno".

La vicepresidenta ha considerado que "lo de después no está siendo objeto ni de cuestionamiento ni puesto en tela de juicio, pero lo primero que tiene que hacer el Gobierno de Aragón para no iniciar procedimientos paralelos es ponerse a disposición de la policía y de las investigaciones judiciales".

Ha recordado que fue el Gobierno de Jorge Azcón quien impulsó la comisión de investigación sobre el desarrollo de las renovables en Aragón en las Cortes de Aragón. Respecto al Clúster del Maestrazgo ha afirmado que el Gobierno central es el que se ha hecho cargo de la tramitación. "Hay que confiar en la labor que está haciendo la investigación judicial y policial y no pensar que nosotros podemos hacerlo mejor, vamos a ver cuál es el resultado de esas investigaciones".