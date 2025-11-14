Vaquero: "Que Teruel disponga de unas ayudas al funcionamiento del 20% es un acto de justicia con esta provincia"

TERUEL 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha subrayado este viernes la importancia de aprovechar todas las posibilidades para la creación de empleo, riqueza y oportunidades en la provincia. "Que Teruel disponga de unas ayudas al funcionamiento del 20 por ciento es un acto de justicia", ha manifestado, agregando que "no es una opción, es una obligación".

Estas palabras las ha pronunciado durante la clausura del congreso "Aragón, justicia y empresa", impulsado por CEPYME Teruel y que se ha desarrollado en la capital turolense, donde ha recalcado que la aplicación de las ayudas al funcionamiento al máximo que permiten las instituciones comunitarias "es el justo reconocimiento a esta provincia, a sus empresas y a todos los turolenses que llevan años defendiendo su derecho a competir en igualdad de condiciones".

La también consejera de Economía ha recordado que estas ayudas, que suponen una bonificación de hasta el 20% en los costes laborales, "fueron un logro de esta provincia, una conquista del sector empresarial que jamás se resignó y una reivindicación unánime de un territorio que está más vivo que nunca". Ha subrayado el esfuerzo colectivo que permitió que Teruel estuviera en la agenda europea y nacional como un territorio que exige soluciones reales frente al reto demográfico y la falta de oportunidades.

También ha hecho alusión a la importancia del marco normativo a la hora de acometer iniciativas que mejoren la vida cotidiana de los ciudadanos. Ha destacado el compromiso del Ejecutivo con el desarrollo económico de la provincia, subrayando que trabajan "con todos los instrumentos que nos da la legislación y con todas nuestras competencias" para garantizar el futuro de Teruel. Tal y como ha dicho el objetivo es apoyar tanto a quienes ya viven y emprenden en la provincia como a quienes "quizás mañana, encontrarán en esta provincia un espacio de futuro".

Durante su intervención, Vaquero ha puesto el foco en los avances logrados gracias a iniciativas ya en marcha. En este sentido, ha subrayado que "no hablamos de intenciones; hablamos de hechos, de iniciativas concretas" que están permitiendo transformar el tejido productivo. Entre ellas, ha remarcado el impulso al Fondo de Transición Justa, "una iniciativa que nos encontramos en el fondo de un cajón" y que el Gobierno autonómico ha reactivado para poner a disposición de las empresas turolenses un mecanismo "impresionante y único".

Ha mencionado que este fondo moviliza 88 millones de euros destinados a la reconversión económica y social de la provincia y ha reiterado que "ni un solo euro se quedará sin utilizar para impulsar a Teruel". En concreto, ha especificado que en 2024 se han destinado más de 21 millones a pymes, en 2025 se sumarán 12,5 millones y otros 2,5 para economía circular, y en 2026 el objetivo es movilizar 15 millones adicionales.

"Tuvimos la responsabilidad moral de ponerlo en marcha", ha manifestado, subrayando el impacto directo para quienes "arriesgáis, emprendéis y creáis empleo". Asimismo, ha valorado muy positivamente el incremento del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), que alcanzará los 73 millones en 2025 y 86 millones en 2026, un refuerzo que permitirá orientar los recursos "a lo que de verdad cambia vidas: la creación de empleo y oportunidades".

Entre los programas ya activos ha destacado Lanza Teruel, dotado con 6,5 millones de euros, y cuyo futuro está garantizado: "no será flor de un día. Tendrá su continuidad porque esta provincia dispone de posibilidades inmensas y vamos a aprovechar cada una de ellas".