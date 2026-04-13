Vaquero, sobre 'The Wave' 2026: "Será epicentro de generación de conversación influyente, de intercambio de excelencia"

1077428.1.260.149.20260413143740 La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, visita las instalaciones de The Wave. - EUROPA PRESS

"Estamos preparados para mostrar un año más la ola tecnológica de Aragón", ha subrayado la vicepresidenta en funciones

El congreso se celebrará los días 14, 15 y 16 de abril

ZARAGOZA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, ha visitado este lunes las instalaciones del Palacio de Congresos de Zaragoza, que albergará por tercera vez el congreso tecnológico 'The Wave', "el epicentro de la generación de conversación influyente, de intercambio de excelencia y de atracción de talento".

"Estamos preparados para mostrar un año más la ola tecnológica de Aragón", ha afirmado Mar Vaquero en declaraciones a los medios de comunicación, tras recorrer los distintos espacios en los que se estructura 'The Wave' en su tercera edición, que la vicepresidenta en funciones ha calificado de "espectacular".

Ha detallado que serán 250 ponentes los que abordarán las últimas novedades y mostrarán el potencial tecnológico de un territorio que se ha posicionado como un hub tecnológico de referencia en Europa. También ha hecho referencia a las empresas que han colaborado en una nueva edición llamada a superar todos los registros.

"Vamos a enseñar todo lo que es capaz de hacer un territorio que ha alcanzado una posición privilegiada, pero que no se conforma, sino que aspira a seguir aumentando su trascendencia internacional gracias al talento de los hombres y mujeres de esta tierra", ha recalcado la vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón.

Ha insistido en que durante tres días, Zaragoza va a atraer "la mayor concentración de talento" a través de 'The Wave' y "Aragón va a ser el epicentro de la generación de conversación influyente, de intercambio de excelencia, de atracción de talento y todo lo que se va a escuchar y se va a vivir aquí va a marcar, sin duda alguna, la trayectoria del desarrollo tecnológico y digital de los próximos meses".

BATIR RÉCORD DE ASISTENTES

En cuanto a la cifra de asistentes, Mar Vaquero ha dado a conocer que se han registrado más de 15.000 inscripciones para participar en 'The Wave' 2026, unas cifras que aumentan las 10.500 de la edición de 2025 y las 3.215 de la primera, celebrada en 2024.

"Siempre se supera el número de inscripciones con las visitas, por lo tanto, eso ya nos garantiza el gran interés y la expectación que despierta 'The Wave', donde además seguimos siempre manteniendo el sello y la identidad aragonesa", ha apuntado Vaquero.

En este punto, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones ha precisado que la mayoría de las inscripciones corresponden a "gente joven", con "unos segmentos de edad muy marcados", fundamentalmente entre los 25 y los 40 años. De modo que, a su juicio, 'The Wave' "es un evento que sirve para conectar empresas, personas y tecnología".

En este sentido, ha animado a participar al conjunto de la sociedad aragonesa porque "aquí se va a hablar y abordar el presente y el futuro tecnológico del mundo", en el que Aragón "va a decir mucho".

Asimismo, Vaquero ha recordado que 'The Wave' es "un proyecto que está permanentemente vivo", puesto que "la tecnología y la digitalización crecen, pero lo más importante es que todas y cada una de las personas que están trabajando para la organización están potenciando que Aragón sea el epicentro de la transformación digital y tecnológica a nivel nacional e internacional".

'THE WAVE' 2026

'The Wave' 2026 volverá a situar a Aragón en el epicentro de la innovación con la participación de más de 250 ponentes distribuidos en diferentes espacios concebidos para ofrecer una experiencia integral.

El congreso se articulará en torno a cinco grandes áreas: Planet Zero, donde se abordarán los grandes retos estratégicos; Lunar Lab, como laboratorio de ideas y aprendizaje práctico; Nebula Lounge, orientado al networking de alto nivel; Expo Horizon, espacio expositivo para mostrar soluciones tecnológicas aplicables; y un escenario exterior que, con mayor protagonismo que nunca, ofrecerá experiencias únicas una vez finalice la actividad en el Palacio de Congresos.

El evento se desarrollará en tres jornadas diferenciadas. Los días 14 y 15 de abril estarán centrados en el ámbito empresarial, con la participación de compañías líderes como Amazon Web Services, Hiberus, Integra, Ibercaja, Microsoft o Telefónica, entre otras, que están impulsando la transformación digital a nivel nacional e internacional.

Estas jornadas combinarán charlas inspiradoras, talleres prácticos y espacios de encuentro, poniendo el foco en uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: la creación y el desarrollo del talento.

El 16 de abril, 'The Wave' abrirá sus puertas a toda la ciudadanía en una jornada concebida para acercar el emprendimiento y la tecnología a nuevos públicos. A través de talleres, casos de éxito y experiencias diseñadas para inspirar a la próxima generación de innovadores, el evento reforzará su vocación divulgativa. La jornada culminará con la participación de referentes del ámbito digital como Jordi Wild y Pedro Baños, dos de los creadores de contenido más influyentes a nivel nacional e internacional.

NOVEDADES

Esta tercera edición introduce importantes novedades que refuerzan su ambición. En primer lugar, se consolida una estructura con dos jornadas orientadas al público profesional y una tercera abierta al conjunto de la sociedad, reflejando que la tecnología impacta de forma transversal en todos los ámbitos de nuestra vida.

Además, el congreso contará con nuevos ponentes que se incorporan por primera vez a esta cita, representantes del talento tecnológico más genuino y especialmente cercanos a las generaciones jóvenes. También, esta edición incorpora una potente programación de eventos paralelos que enriquecen aún más la propuesta de 'The Wave'.

Entre ellos, destaca la celebración de un nuevo hackathon, que se suma a los ya desarrollados en Huesca y Teruel, consolidando una red de impulso al talento joven en todo el territorio; el encuentro 'The Wave Data Centers', centrado en analizar el presente y futuro de la industria de los centros de datos; y un Torneo Nacional de Debate con temática tecnológica que reunirá a colegios de toda España, fomentando el pensamiento crítico y el interés por la innovación entre las nuevas generaciones.

Otra de las grandes apuestas será el After Wave, una propuesta musical y experiencial que ampliará la actividad más allá de las ponencias. El 14 de abril tendrá lugar Robot Rock Alive; el 15 de abril, Face Down Ass Up; y el 16 de abril, actuaciones de Mafalda Cardenal, Michenlo, Copacabana y Neviic, configurando un programa que convertirá cada jornada en una experiencia completa.

Por último, 'The Wave' 2026 contará con una aplicación oficial que permitirá a los asistentes vivir el evento de forma más inmersiva e interactiva. Esta herramienta se convertirá en el eje de la experiencia digital, facilitando la navegación entre espacios y sesiones, el acceso a contenidos en tiempo real y el networking entre participantes.