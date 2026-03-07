Varias asociaciones insisten en rechazar la construcción de un puente en Valdefierro sobre el Canal Imperial

Plataforma Canal Imperial Natural, SEO/BirdLife, ANSAR y Ecologistas en Acción advierten de que la construcción del puente anunciado desde la calle Hydra destruiría la vegetación del Canal. - CANAL IMPERIAL NATURAL

ZARAGOZA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones ciudadanas Plataforma Canal Imperial Natural, SEO/BirdLife, ANSAR y Ecologistas en Acción Zaragoza han mostrado su oposición a la construcción de un nuevo puente sobre el Canal Imperial entre los barrios zaragozanos de Valdefierro y Montecanal por el impacto negativo que aseguran tendrá el tráfico sobre la salud y sobre una infraestructura verde como es el Canal y el Bosque de los zaragozanos.

Consideran la obra una infraestructura "innecesaria y contraproducente", producto de "un diseño urbanístico de hace más de 40 años que primaba el automóvil, lo cual actualmente es incompatible con la preservación de la salud pública basada en la reducción del tráfico, la despavimentación y la creación de refugios climáticos". Las entidades manifiestan que ya existen suficientes conexiones entre ambas márgenes del Canal.

El nuevo puente anunciado se sitúa a menos de 500 metros de otros cinco ya existentes: los dos tableros de Gómez Laguna y el de Marcelino Álvarez, con tráfico rodado e intensísimo volumen de coches, que suponen un foco de ruido y contaminación atmosférica insoportables, más los puentes del Anillo Verde y el antiguo Puente de Enmedio.

El nuevo puente anunciado, además de atraer tráfico rodado acercando el ruido y la contaminación a las zonas habitadas, destruirá un importante tramo de arbolado del Canal y deberá atravesar Campos del Canal, la parcela estrella del Bosque de los zaragozanos arruinando una zona verde consolidada de especial valor por constituir un auténtico refugio climático.

Las asociaciones afirman que el nuevo puente va en contra de los criterios de renaturalización de la ciudad que impulsa el Ayuntamiento de Zaragoza y la estrategia de la Infraestructura Verde de la Unión Europea para crear nuevas zonas verdes.

Recuerdan que el documento sobre 'Infraestructura verde en zonas urbanas' del Ministerio de Transición Ecológica mantiene que "lo que se requiere es un enfoque funcional destinado a preservar ciertos servicios ecosistémicos, como mejorar la resiliencia ecológica o aumentar los indicadores de salud pública. La mera conservación de las zonas verdes no es suficiente".

UN ESPACIO NATURAL QUE LLAMAN A PRESERVAR

Por otra parte, afirman que el impacto de los puentes sobre el medio físico es "demoledor" por la alteración de la morfología del terreno y la creación de espacios hostiles bajo ellos y en su entorno. Consideran que el fuerte desnivel entre ambas márgenes del Canal obligaría a construir unas rampas de acceso de varios metros de altura para superar el Canal creando unas barreras intolerables como se ha demostrado en los ya existentes.

Además, entienden que está demostrado que crear nuevas infraestructuras para el automóvil no reduce el tráfico sino que lo aumenta, ya que anima a su uso, es decir, que atrae el tráfico por el fenómeno de "demanda inducida" concepto clave en los estudios de urbanismo y movilidad.

Atraer el tráfico entra en contradicción con la preservación de una infraestructura verde que aporta salud y bienestar a los ciudadanos en tiempos de emergencia climática, descarbonización y en los que las ciudades empiezan a levantar asfalto y hormigón y los ciudadanos piden espacios saludables y refugios climáticos.

Las organizaciones afirman que ese tramo del Canal Imperial de Valdefierro debe preservarse, ya que es un espacio verde cercano a la ciudad, muy utilizado como zona de esparcimiento y de incalculable valor para la salud física y mental de los zaragozanos. Ese entorno del Canal mantiene varios grados menos de temperatura que la zona urbana inmediata.

La presencia de agua, vegetación y fauna está demostrado que reduce la frecuencia cardiaca, la tensión arterial y los niveles del cortisol, la hormona del estrés que nos enferma cuando éste es persistente. Además garantiza una atmósfera más limpia alejada del tráfico.

Las asociaciones se disponen a establecer canales de contacto con las administraciones y promotores del proyecto para explicar los impactos negativos e irreversibles de un nuevo puente sobre el Canal Imperial.