Varios ayuntamientos de Teruel exigen soluciones para el puente de la vía A-1507, en Calamocha

TERUEL 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Representantes municipales de Calamocha, Tornos, Bello, Odón, Torralba de los Sisones, Castejón de Tornos y Berrueco se han concentrado este viernes para exigir soluciones "urgentes" al Gobierno de Aragón en el puente de la carretera A-1507, en el término municipal de Calamocha, y que une estas localidades.

La teniente de alcalde de Calamocha, Sonia Palacio; el presidente de la Comarca del Jiloca y alcalde de Odón, Francisco Javier Hernández; el alcalde de Tornos, Ricardo Rodrigo; el alcalde de Bello, Jaime Barrado; el alcalde de Torralba de los Sisones, Florencio Cebrián; el alcalde de Castejón de Tornos, Francisco Calvo; y la alcaldesa de Berrueco, Carmen Ballestín, se han concentrado en el conocido como Puente Ratero para reivindicar medidas en la infraestructura, que fue cortada al tráfico la pasada semana.

Este corte afecta a varios pueblos de las comarcas del Jiloca y Campo de Daroca, "a todo tipo de tráfico y de forma fundamental a los ganaderos y agricultores de la zona", ha indicado Sonia Palacio.

La teniente de alcalde de Calamocha ha recordado que hace aproximadamente un año y medio se detectaron problemas en la estructura del puente y el Ejecutivo autonómico decidió limitar el paso, prohibiendo la circulación a vehículos de más de 12 toneladas.

"Pensábamos que el Departamento de Carreteras estaba redactando un proyecto para ponerle solución a este problema y nos hemos encontrado con el corte del tráfico total en el puente, indicando que sería de un mínimo de un año, y nadie nos ha informado sobre el proyecto y, además, a los escritos del Ayuntamiento de Calamocha, no se nos ha contestado", ha criticado Palacio.

TRASTORNO PARA LOS VECINOS

El corte del tráfico en el puente situado en la carretera Morata ha provocado afecciones en sectores como el de transporte, la ganadería, la agricultura y el turismo.

"Esta situación es un trastorno para los vecinos de la margen izquierda del río Jiloca y la zona de la Laguna de Gallocanta y está afectado a la logística de transporte para explotaciones ganaderas y para el transporte en agricultura, además del turismo, muy importante en estas fechas en la laguna", ha explicado el presidente de la Comarca del Jiloca y alcalde de Odón, Francisco Javier Hernández.

Los vehículos de gran tonelaje se ven obligados a realizar más kilómetros de lo habitual, contando con dos alternativas: una en la carretera de Caminreal a Torralba de los Sisones y otra desde Blancas a Odón. "Hay que tener en cuenta que la carretera de Villalba de los Morales ya estaba en mal estado y tiene un firme irregular y calado estrecho, teniendo unas condiciones pésimas en la circulación", ha lamentado Hernández.

El presidente comarcal considera que el rodeo de los transportistas puede llegar hasta los 50 kilómetros, dependiendo de la ruta alternativa que realicen. Desde Presidencia de la Comarca del Jiloca han recordado, además, que realizaron una petición de información en el pasado mes de abril al Gobierno de Aragón y aseguran que les indicaron que en mayo estaría terminado el proyecto constructivo de un puente, consistente en la sustitución del actual por uno más amplio.

"Si en mayo iba a estar el proyecto redactado, deberían haber empezado ya las obras y todavía no somos conocedores nadie del proyecto", ha subrayado el edil de Odón.

El alcalde de Bello, Jaime Barrado, por su parte, ha declarado la necesidad de solucionar el problema "arreglando el puente y haciendo una variante para quitar los camiones y mercancías pesadas del puente, con una circunvalación fuera de Calamocha", ha dicho.

Tras la concentración, los portavoces municipales se han reunido en el ayuntamiento de Calamocha para acordar las medidas a tomar sobre este asunto.