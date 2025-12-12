El Gobierno de Aragón responde que está a punto de adjudicarse la reparación urgente del puente de la carretera A-1507

Puente sobre la A-1507, conocido como Puente Ratero - AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras del Gobierno de Aragón ha señalado que está a punto de adjudicar la actuación de emergencia de reparación del puente de la carretera A-1507 con la idea de que pueda empezar la obra la próxima semana, dado que es un paso "estratégico y hay que recuperar la movilidad de los servicios esenciales y de emergencia".

De esta forma, el director general de Carreteras, Miguel Ángel Arminio, ha contestado a los representantes municipales de Calamocha, Tornos, Bello, Odón, Torralba de los Sisones, Castejón de Tornos y Berrueco que se han concentrado este viernes para exigir soluciones "urgentes" al Gobierno de Aragón en el puente de la carretera A-1507, en el término municipal de Calamocha, y que une estas localidades.

Todos estos representantes de ayuntamientos se han concentrado en el conocido como Puente Ratero para reivindicar medidas en la infraestructura, que fue cortada al tráfico la pasada semana.

Este corte afecta a varios pueblos de las comarcas del Jiloca y Campo de Daroca, a todo tipo de tráfico y de forma fundamental a los ganaderos y agricultores de la zona.

Además, hace aproximadamente un año y medio se detectaron problemas en la estructura del puente y el Ejecutivo autonómico decidió limitar el paso, prohibiendo la circulación a vehículos de más de 12 toneladas.