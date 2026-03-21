Los vecinos de Las Fuentes se echan a la calle para expresar su dolor y rabia por el asesinato de Silvia

Concentración convocada por la comisión de la mujer de la Asociación Vecinal de Las Fuentes en repulsa por el asesinato machista de una mujer este sábado en el barrio zaragozano. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las gentes del barrio de Las Fuentes en Zaragoza se han concentrado este sábado en la plaza de las Aguadoras para compartir su dolor y mostrar su repulsa tras el asesinato de su vecina Silvia que ha acabado con su vida disparándole varios tiros a sangre fría pasadas las 9.00 horas en la calle Cardenal Cisneros, frente a la peluquería Soins que regentaba.

Alrededor de las Aguadoras se han ido apiñando los vecinos, primero tímidamente por lo reducido del espacio, y luego ya ocupando la calzada sin miramientos ante la creciente concentración humana y la mediación de la Policía Local, que ha procedido a cortar y desviar el tráfico para permitir la reunión.

Conmoción, rabia, gestos muy serios y compungidos y lágrimas entre los presentes, algunos de los cuales portaban velas en señal de duelo por el asesinato de Silvia, obra de su expareja, que ha esperado la llegada de su víctima y le ha descerrajado varios tiros antes de suicidarse.

Según ha informado la Policía Nacional, no constaba denuncia de malos tratos ni la víctima estaba incluida en el sistema VioGen. Se trata del asesinato número 14 identificado como caso de violencia de género en el presente año en España, el segundo en Aragón.

En un ambiente de sobrecogimiento e incredulidad porque esta vez el crimen ha acaecido en un escenario cercano por todos conocido, se han escuchado comentarios a media voz sobre lo intolerable del asesinato y confidencias sobre la identidad y el mayor o menor conocimiento de la identidad de la mujer asesinada. Una respuesta sincera de los vecinos ante una nueva muestra de la irracional barbarie machista.

La concentración, convocada por la comisión de la Mujer de la Asociación Vecinal de Las Fuentes y secundada por la FABZ, ha contado con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero; la diputada de IU-Sumar, Marta Abengochea, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Lola Ranera, además de su compañero de grupo municipal Horacio Royo, así como la candidata de Podemos Alianza Verde en las recientes elecciones del 8F y exdirectora del IAM, María Goikoetxea, entre otros representantes políticos.

Silvia hacía pocos meses que había abierto la peluquería, pero ya se había integrado en el tejido social del barrio sumándose a la Asociación de Comerciantes 'Yo compro en Las Fuentes'. En nombre de ese colectivo ha tomado la palabra Aurora, quien ha mostrado su cercanía con la "valentía" y el esfuerzo emprendedor de Silvia, los que exhiben a diario tantas personas por sacar adelante un pequeño comercio de barrio.

"Silvia era una mujer fuerte, luchadora, valiente. Una mujer como vosotras, de esas que no se rinden. De las que tiran hacia adelante casi lo que pase. De las que construyen su camino. Y si hay algo que los maltratadores no soportan, que les supera, son las mujeres que no dependen, mujeres que son libres y válidas", ha reivindicado en su memoria.

En un discurso emocionado y ante la atenta escucha de los presentes, la portavoz de los comerciantes de Las Fuentes ha llamado la atención sobre la importancia de la educación en casa y de la responsabilidad de las familias para educar en la igualdad y el respeto: "Educar sin privilegios por ser hombre o por ser mujer. Educar para convivir, no para dominar", ha apuntado.

Y ha señalado a los agresores y quienes piensan como ellos: "Personas enfermas de odio, que no entienden que la vida es otra cosa, que no entienden que convivir es respetar, es aceptar al otro sin querer destruirlo". Una reflexión que ha hilado implicando a los políticos y sus políticas, pero también sus divisiones.

"Esto va de leyes que protejan de verdad, de recursos que lleguen. Va de prevención, de educación. Y ya está bien de dividirlo todo. Esto no va ni de derechas ni de izquierdas. No va de enfrentamientos, no va de bandos, ni siquiera va de hombres o de mujeres, va de personas, de personas que son agredidas, violentadas y asesinadas y de una sociedad que no puede seguir mirando hacia otro lado", ha advertido antes de reclamar que el nombre de Silvia "no sea uno más, que su historia no se borre, que su vida nos obligue a reaccionar, porque no queremos más, porque no podemos más. Ni una más", ha concluido.

MARCHA HASTA LA PUERTA DE LA PELUQUERÍA

Posteriormente, una representante de la Asociación de Vecinos ha cogido el micrófono para defender que este asesinato machista, como todos los anteriores, "no es un hecho aislado, sino parte de una violencia histórica y estructural que sigue aún hoy atravesando nuestras vidas y que, como sociedad, no estamos siendo capaces de frenar".

Por ello, ha reclamado "un compromiso real, recursos, protección y políticas públicas que estén a la altura". Y ha instado a "seguir hablando de violencia machista, educación con perspectiva igualitaria y feminista en todas las etapas, también en nuestra casa, también en nuestros entornos, para construir una sociedad que no tolere y no justifique ninguna forma de violencia machista".

Una reflexión que ha concluido asegurando que la sociedad no se va a "acostumbrar" a estos crímenes: "No vamos a callar, no vamos a mirar hacia otro lado, porque Silvia tenía derecho a vivir y nos queremos vivas. ¡Nos queremos vivas!". Un grito que ha sido secundado por los vecinos allí concentrados antes de iniciar una marcha espontánea por la Avenida Compromiso de Caspe camino de la calle Cardenal Cisneros, escenario del horrible crimen de esta mañana.

Este domingo, además de los varios minutos de silencio convocados por el Gobierno de Aragón --10.30 horas--, la Delegación del Gobierno en Aragón --11.00 horas--, el Ayuntamiento de Zaragoza --11.30 horas-- y las Cortes de Aragón --12.00 horas--, hay convocada una concentración de condena de la Coordinadora feminista a las 19.00 horas en la plaza de España y este lunes los comerciantes de Las Fuentes llevaran a cabo otra concentración a las 14.00 horas en la calle Gascón y Marín, 5.