Los vehículos sin distintivo ambiental que necesiten acceder a la ZBE de Zaragoza se podrán inscribir desde el jueves

ZARAGOZA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Zaragoza iniciará la semana próxima, tal y como estaba programado, su tercera fase de implantación. La principal novedad es que el 11 de septiembre, se habilitará el Registro para que puedan inscribirse en él todos aquellos vehículos --coches y motos-- que no disponen del distintivo ambiental de la DGT y que, por motivos diversos -ser residentes, tener garaje a su nombre o disponer de garaje a su nombre-- necesiten acceder y cumplan con los requisitos necesarios.

La creación de una ZBE es una medida a la que obliga la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, que impone a los municipios de más de 50.000 habitantes la adopción de "planes de movilidad urbana sostenible, que deben introducir medidas de mitigación para reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo al menos el establecimiento de zonas de bajas emisiones".

La ZBE de Zaragoza está delimitada por las calles San Vicente de Paúl, Coso, Mayoral y Echegaray y Caballero. En el interior de dicho perímetro ya existían señalizadas, desde hace años, calles de tráfico restringido accesibles sólo a residentes, badenes y otras excepciones.

Hace un año se inició la implantación de la ZBE de Zaragoza, que en los primeros meses ha tenido únicamente efectos informativos y de vigilancia sin sanción económica. Sin embargo, a partir del 12 de diciembre sí será ya obligada su plena implantación, lo que se traduce en la posibilidad de sanciones para aquellos vehículos que no estén autorizados.

Los vehículos que disponen de etiqueta ambiental de la DGT --en cualquiera de las modalidades, B, C, ECO O CERO-- no tienen que registrarse y tendrán libre acceso a la ZBE. Sin embargo, será obligatorio exhibir el distintivo en un lugar visible --parabrisas delantero en el caso de los coches--.

Para saber si el vehículo tiene derecho a etiqueta se puede consultar la sede electrónica de la DGT. En esta web también se explica cómo adquirir la etiqueta en el caso de no disponer de ella.

QUÉ VEHÍCULOS ES NECESARIO REGISTRAR

Respecto a los vehículos sin derecho a distintivo, será necesario inscribirlos en el registro en el caso de que se quiera o necesiten circular por la ZBE dentro de sus horarios de aplicación, de lunes a viernes, de 08.00 a 20.00 horas, y se cumplan determinados supuestos como que sea un vehículo que transporta persona con movilidad reducida PMR y tiene la acreditación correspondiente; o vehículos asociados a plaza de garaje dentro de la ZBE.

También incluye a los vehículos asignados a local con actividad comercial dentro de la ZBE; vehículos con tarjeta de residente de estacionamiento regulado dentro de la ZBE; vehículos de servicios de emergencia y esenciales; vehículos de matrícula extranjera; los que transportan personas enfermas --también de manera debidamente justificada--; y vehículos que accedan a estacionamientos públicos con sistema de control de acceso conectado.

El listado se completa con vehículos que accedan a reservas de hoteles con sistema de control de acceso conectado; los de servicio singular, como autoescuelas, blindados, emisoras de radio o televisión, talleres o laboratorios, bibliotecas volantes, tiendas volantes, grúas de arrastre, grúas de elevación, hormigoneras, vehículos para ferias, riego asfáltico, pinta-líneas o quitanieves.

A ellos se suman los taxis adaptados, los vehículos históricos; y los vehículos de titulares de plazas de estacionamiento municipales para residentes dentro de la ZBE de Zaragoza.

Además está prevista la posibilidad de solicitar hasta 8 accesos al mes para vehículos sin etiqueta ambiental y que no entren en ninguno de los supuestos anteriores.

Desde este viernes está disponible en la sede electrónica municipal un apartado de "Preguntas frecuentes" donde se explican con detalle las diferentes casuísticas.

A partir del día 11 de septiembre también se incorporarán los enlaces necesarios del registro para aquellos usuarios que deseen ir inscribiendo sus vehículos sin etiqueta.

REGISTRO TELEMÁTICO O PRESENCIAL

Se recomienda realizar el registro a través de la web municipal, donde estarán disponibles todas las instrucciones necesarias. También es posible hacerlo de manera presencial, presentando la documentación físicamente en el Registro General del Ayuntamiento.

Si se hace la inscripción de manera telemática, la autorización es inmediata, si se hace en papel la persona interesada deberá esperar a recibir respuesta por escrito.

El régimen sancionador con consecuencia económica no se activará hasta el 12 de diciembre. Este control se realizará inicialmente por la Policía Local, aunque está previsto que, una vez se adjudique el nuevo contrato de Estacionamiento Regulado, la empresa adjudicataria implante un sistema de vigilancia con cámaras que leerán las matrículas de los vehículos y detectarán automáticamente si tienen o no etiqueta ambiental y, caso de no tenerla, si están inscritos en el registro municipal.