Una veintena de asociaciones piden excluir a Israel del Europeo de Rugby en Silla de Ruedas de Zaragoza

Archivo - Cabecera de la manifestación a su paso por el paseo Independencia de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 20 entidades y asociaciones de Aragón han suscrito un manifiesto en el que piden que se suspenda a Israel del Campeonato de Europa de Rugby en Silla de Ruedas, que se disputará en el Centro Deportivo Municipal Siglo XXI de Zaragoza del 27 al 31 de mayo, y reprochan al Ayuntamiento que vuelva a hacer "oídos sordos" a su "obligación jurídica de hacer todo lo posible por detener el genocidio en Palestina", como ya ocurrió el año pasado con el Europeo de Sóftbol femenino, cuando permitió a la selección hebrea que disputara sus partidos en instalaciones municipales.

"Permitir que estos equipos compitan en territorio español sin adoptar medidas de suspensión equivale a una omisión del deber legal de prevención activa de la discriminación y la complicidad con un régimen que practica el apartheid", han apuntado estas entidades.

Así, han defendido que, cuando los partidos se celebren en instalaciones deportivas de titularidad pública, la Administración tiene "el deber de garantizar que su uso esté en consonancia con los principios constitucionales y del derecho internacional".

En su opinión, autorizar el uso de instalaciones públicas en eventos que "involucran a representantes de un Estado que viola sistemáticamente los Derechos Humanos" puede ser considerado "contrario al interés general y los fines perseguidos por la política deportiva española, a los principios de no discriminación y respeto a los Derechos Humanos y una contradicción con la política exterior y los compromisos internacionales del Estado español, que incluyen el respeto al derecho internacional humanitario".

Han recordado que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha declarado que la presencia de Israel en los territorios palestinos ocupados es "ilegal" y que practica el 'apartheid', por lo que permitir la celebración de eventos deportivos con representación israelí "puede ser interpretado como una forma de legitimación simbólica de esas violaciones".

En todo caso, las organizaciones firmantes han dejado claro su apoyo al deporte y a los valores que representa, motivo por el que no pueden "mirar para otro lado" y permitir que el Estado de Israel lo aproveche "para blanquear el genocidio en Palestina, como viene haciendo en todos los ámbitos".

Asimismo, han reiterado su respaldo al equipo español de rugby en silla de ruedas, al resto de participantes y a la Asociación Somos Adapta por su "excelente labor".

Las entidades han finalizado su manifiesto recalcando que los deportistas que porten la bandera de Israel "representan a un Estado genocida" y que el deporte "no puede ni debe ser neutral ante un genocidio", por lo que han llamado al "boicot deportivo" a este país.

Han firmado el manifiesto Iniciativa por Palestina, Valle de Benasque X Palestina, Sobrarbe con Palestina, Movimiento Hacia Un Estado Laico (Mhuel), Bielas Salvajes, Bicis x Palestina, Zaragoza en Común, PCE Aragón, CUT. Anticapitalistas, Boicot Desinversiones y Sanciones (BDS) Zaragoza, Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), CGT, Red Universitaria x Palestina (RUXP), IU Aragón, Paraguas Feminista, Campa, Asamblea 8M, Podemos Aragón, Acción Libertaria, Asociación de Vecinos Madalena 'Calle y Libertad', Boulder Nano y el Centro Social Okupado 'Kike Mur'.