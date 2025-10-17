Las ventas de la industria descienden en Aragón un 1,4% en agosto

ZARAGOZA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria cayó en Aragón un 1,4% en agosto respecto al mismo periodo del año anterior, 1,2 puntos menos que la media nacional, que fue del -2,6%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Extremadura (+6,5%), Madrid (+6,2%) y Baleares (+5,3%) fueron las que registraron mayores subidas en la cifra de negocios en agosto, mientras que en el lado contrario se sitúan Andalucía, País Vasco y Galicia con las caídas más grandes de un 7,8%, 7,6% y un 6,6%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 1,3 por ciento en Extremadura, 1,5 puntos de diferencia con la media nacional (0,2 por ciento).

DATOS NACIONALES

Por su parte, a nivel nacional la cifra de negocios de la industria ha bajado un 1,6 por ciento en agosto en relación al mismo mes de 2024, frente al incremento del 2,4 por ciento que había experimentado el mes anterior, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este retroceso, las ventas de la industria retoman la senda negativa después de haber encadenado, en junio y julio, incrementos interanuales.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 0,8 por ciento interanual en agosto, nueve décimas menos en julio. Con este descenso, se pone fin a una racha de tres meses de aumentos interanuales consecutivos en la serie corregida.

En tasa mensual (agosto sobre julio) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria ha caído un 0,8 por ciento, encadenando dos meses consecutivos de descensos.

Por destino económico de los bienes, todos presentaron tasas mensuales negativas, especialmente los bienes de equipo (-3,1%) y la energía (-1,5%).

DIEZ CCAA RECORTAN LA FACTURACIÓN DE SU INDUSTRIA

De acuerdo con el INE, la cifra de negocios de la industria aumentó en agosto en tasa interanual en siete comunidades autónomas, principalmente en Extremadura (+6,5%), Madrid (+6,2%) y Baleares (+5,3%).

Por contra, la facturación de la industria bajó en diez regiones, destacando los retrocesos interanuales de Andalucía (-7,8%), País Vasco (-7,6%) y Galicia (-6,6%).