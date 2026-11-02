Las ventas minoristas crecen en Aragón frente al descenso en España

El programa Volveremos ha movilizado 10,5 millones de euros en su primera semana. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comercio minorista aragonés mantiene una evolución más favorable que la media española. Según los últimos datos del Índice de Comercio al por Menor (ICM), correspondientes al mes de septiembre, las ventas a precios constantes aumentaron en Aragón un 1,1% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que en el conjunto de España descendieron un 1,6%. La diferencia entre ambas tasas alcanza así los 2,7 puntos porcentuales.

Los datos sitúan además a Aragón como la tercera comunidad autónoma con mayor crecimiento de las ventas minoristas en septiembre, en un mes en el que únicamente cuatro comunidades registraron tasas positivas. La evolución también es favorable en términos intermensuales: respecto a agosto, las ventas aumentaron un 2,7% en Aragón, mientras descendieron un 0,3% en España, según la serie original.

La directora general de Pymes, Autónomos, Comercio Interior y Consumo ha destacado que "Aragón duplica el crecimiento nacional del comercio minorista en los últimos tres años, un periodo que coincide con la puesta en marcha de Volveremos". Herrarte ha incidido en "impulsar políticas que ayuden a nuestros comercios a vender más y que incentiven a los aragoneses a comprar en sus barrios y municipios".

El comercio aragonés mantiene una evolución superior a la media nacional, respaldado por el esfuerzo diario de miles de establecimientos que compiten, se modernizan y mantienen la actividad en barrios y municipios, junto a políticas del Gobierno de Aragón dirigidas a movilizar el consumo y favorecer que una mayor parte del gasto permanezca en el comercio de proximidad.La evolución del empleo refuerza también el buen comportamiento del sector, con un crecimiento interanual de la ocupación del 1,5% en septiembre en Aragón, por encima de la media nacional.

VOLVEREMOS, 10,5 MILLONES EN SU PRIMERA SEMANA

Volveremos, el programa de incentivos al consumo del Gobierno de Aragón para impulsar las compras en el comercio local en 71 localidades de todo el territorio, ha generado 10,5 millones de euros en ventas en la primera semana de campaña. Con este resultado, desde junio las diversas acciones de Volveremos acumulan ya 62,2 millones de euros en ventas en 2026.

La directora general Carmen Herrarte ha señalado que "los datos del comercio minorista demuestran que Aragón está teniendo un comportamiento mejor que el conjunto de España y Volveremos forma parte de esa apuesta por apoyar a nuestros comercios, incentivar el consumo y conseguir que una mayor parte del gasto se quede en nuestros barrios y municipios". Ha añadido que "movilizar 10,5 millones de euros en apenas unos días demuestra que, cuando se ponen en marcha políticas útiles y llegan directamente al ciudadano, la respuesta funciona".

El programa supera actualmente los 3.400 comercios y los 136.000 usuarios, y se extiende a 71 municipios, incluidas las tres capitales aragonesas, que pueden desarrollar sus campañas a través de una infraestructura común y adaptar los incentivos a su realidad local.

"Los buenos datos no llegan solos. Hay que generar las condiciones para que los consumidores encuentren incentivos para comprar aquí y que esa actividad económica se quede en Aragón. Volveremos demuestra que desde la Administración se puede hacer política económica útil, con resultados que llegan directamente a nuestros comercios y a nuestros municipios", ha finalizado diciendo Herrarte.