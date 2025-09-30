Viamed Montecanal organiza una charla para evitar enfermedades infantiles durante el curso

ZARAGOZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Viamed Montecanal y la Junta Municipal Sur del Ayuntamiento de Zaragoza han organizado un ciclo de charlas denominado 'Sur Saludable', un programa de divulgación impartido por especialistas del Hospital Viamed Montecanal en las distintas áreas de la salud, que comienza este jueves con la charla '10 claves para intentar evitar las enfermedades infantiles este curso escolar'.

El proyecto busca promover la educación en salud y la adopción de hábitos saludables entre la población del Distrito Sur de Zaragoza en un formato accesible, cercano y participativo a través de charlas mensuales con especialistas en diferentes áreas sanitarias, ha informado Viamed.

En estas sesiones, además, se resolverán las dudas más frecuentes, se fomentará la prevención de enfermedades mediante la información práctica y contrastada y se creará un espacio de encuentro entre profesionales de la salud y los vecinos de la zona.

A través de estos encuentros mensuales, los vecinos tendrán a su disposición especialistas que aportarán información científica rigurosa y alejada de bulos sobre algunos de los temas más habituales que afectan a la salud de las familias: salud pediátrica, virus respiratorios, fatiga, control de peso, entre otros.

Cada charla, de una hora aproximada de duración, incluye un espacio final de preguntas, para que los asistentes puedan plantear sus inquietudes directamente a los profesionales.

El ciclo comienza con la charla del doctor Gerardo Rodriguez, asesor de Pediatría del Hospital Viamed Montecanal y catedrático de Pediatría de la Universidad de Zaragoza, quien abordará el tema "10 claves para intentar esquivar las enfermedades infantiles este curso'. El encuentro será este jueves, 2 de octubre, a las 19.00 horas, en el Centro Cívico Distrito Sur.

El acceso es libre y gratuito, pero dado el limitado aforo, es conveniente confirmar asistencia en el teléfono '976 726242' o en el correo 'comunicación.montecanal@viamedsalud.com'.

LA SALUD EN EL DISTRITO SUR

El Hospital Viamed Montecanal lleva más de 18 años ofreciendo atención sanitaria en una gran variedad de especialidades médicas en la zona sur de Zaragoza, en concreto en Rosales del Canal.

Con la iniciativa 'Sur Saludable' el hospital refuerza su compromiso con la salud y el bienestar de los vecinos del barrio.

Desde hace unos meses, este hospital se encuentra inmerso en un proceso de transformación que pretende dar respuesta a la creciente y cada vez más compleja demanda de servicios sanitarios mediante un crecimiento sostenible en servicios, especialistas, mejora de las instalaciones y nuevos recursos.