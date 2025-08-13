La vicepresidenta de Aragón admite que la respuesta a la siniestralidad laboral es "insuficiente"

CELLA (TERUEL), 13 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha asegurado que la cifra de accidentes laborales en la Comunidad es "inaceptable", con 25 fallecidos en el trabajo en 2025, por lo que, a pesar de que atajar estas cifras es "una de las prioridades" en el marco del diálogo social, la respuesta colectiva es "insuficiente" todavía.

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la localidad turolense de Cella, la también consejera de Economía ha recordado que Gobierno de Aragón, organizaciones empresariales y sindicatos mayoritarios lanzaron un comunicado el pasado sábado tras el último fallecido en accidente laboral, un joven de tan sólo 22 años que murió electrocutado cuando manipulaba una campana extractora en un restaurante de Zaragoza.

En este comunicado, los firmantes asumían que "tiene que haber una mayor implicación y un compromiso" porque se trata de un problema social que "requiere una respuesta colectiva", que pasa por que la Administración ponga más recursos, que las empresas sigan implicándose, dotándose de los mecanismos de seguridad y de los planes de prevención, y de que también los trabajadores exijan que se les suministren equipos de protección y formación en prevención.

"Y nos consta que esto se hace y que hay una gran concienciación, pero es obvio que no es suficiente", ha lamentado la vicepresidenta del Ejecutivo.

En este punto, ha señalado que, a su llegada al Pignatelli, asumió el compromiso de poner en marcha "cuantas medidas fueran necesarias y recibir aportaciones" y que, en el seno del Consejo de Seguridad y Salud Laboral, se comprometió a ponerlas en marcha.

"Se han llevado a cabo medidas de concienciación, de prevención, formación, convenios de colaboración con la Dirección General de Tráfico para los accidentes 'in itinere' --en el camino de ida o vuelta al trabajo--, convenios de colaboración con el Ministerio Fiscal para la investigación de las causas, formación también dirigida a los autónomos o campañas de concienciación", ha precisado.

Todo ello está difundiéndose en estos momentos a través de los medios de comunicación, a lo que ha sumado una Estrategia de Seguridad y Salud Laboral que "tiene que ser un referente", al igual que el informe del Consejo Económico y Social de Aragón, que "puede ser incluso un referente para otras Comunidades Autónomas por el gran trabajo que se ha hecho por expertos".

MÁS INSPECTORES AL GOBIERNO CENTRAL

Del mismo modo, Vaquero ha solicitado al Gobierno central, como competente en materia de inspección de prevención y de siniestralidad, que siga dotando de más inspectores a la Comunidad.

"Ya lo hicimos desde el inicio de la legislatura, conseguimos incrementar esa cifra pero aún es necesario que se incremente más y que el Gobierno de España cumpla con la reivindicación que le hemos hecho desde el Gobierno de Aragón para cubrir esas plazas que aún quedan vacantes de inspección", ha relatado.

En cuanto a los próximos pasos, ha avanzado que el Consejo de Seguridad y Salud Laboral se reunirá el próximo 12 de septiembre, donde ha planteado que se proponga y se apruebe un plan especial dirigido sobre todo a la subcontratación, ámbito en el que se concentra una parte importante de los accidentes, aunque ha insistido en que "no se trata tampoco de volcar toda la responsabilidad sobre nadie".

En ese sentido, ha recalcado que "es una responsabilidad compartida" en la que instituciones, empresas y trabajadores pueden trabajar juntos y en el que se ha detectado que se puede llevar a cabo una mayor labor de prevención y formación.