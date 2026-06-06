El vicepresidente primero Nolasco reclama al delegado del Gobierno en Aragón "que deje la demagogia y baje a la tierra"

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, en imagen de archivo. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

Insiste en reclamarle información sobre la situación en el país del detenido en Caspe por la muerte violenta de un joven este miércoles

CELLA (TERUEL), 6 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha reclamado al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que deje de hacer "política barata" y ofrezca información sobre la situación administrativa en España del detenido por la muerte este pasado miércoles de un joven en Caspe durante una pelea.

Nolasco ha acusado a Beltrán de "tirar balones fuera" diciendo que "no tiene nada que ver con el color de la piel", pero lo que le pide es "si está irregular o no, que nos responda de una vez. Nosotros estamos y estaremos siempre del lado de la ley y del lado de las víctimas, del lado de los asesinos", ha defendido el vicepresidente del Ejecutivo autonómico.

Por ello le ha reclamado que deje a un lado "la demagogia absurda" de acusarle a él y a Vox "de que si xenófobos, que si racistas" y baje "a la tierra" y vea que "realmente hay un problema de seguridad grandísimo en Aragón".

"Lo único que le pedimos es que nos facilite datos, colaboración con la Delegación del Gobierno para poder garantizar la seguridad", ha exigido. "No sé cómo puede dormir tranquilo diciendo lo que dice y haciendo lo que hace", ha concluido.