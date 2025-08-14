Villagrasa (PSOE) pide al Gobierno de Aragón que publicite las ayudas del Plan Renove para vehículos eléctricos

Archivo - El diputado del grupo del PSOE de las Cortes de Aragón, Darío Villagrasa. - PSOE. - Archivo

ZARAGOZA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del PSOE Aragón Darío Villagrasa ha pedido este jueves al Gobierno de Aragón que publicite las ayudas puestas en marcha del Plan Renove para la adquisición de vehículos eléctricos en la comunidad y estudie un paquete de medidas suplementarias de apoyo al sector para tratar de dinamizar el sector del automóvil.

Villagrasa ha señalado que "el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha a través de las ayudas del programa MOVES III 2025 una línea de ayudas, publicadas en la plataforma, para adquirir vehículos eléctricos enchufables de pila de combustibles" y se pueden solicitar desde el 14 del julio hasta el 31 de diciembre de este año, sin embargo, la sociedad todavía desconoce esta línea de apoyo.

"Hay que tener en cuenta que muchas comunidades autónomas como Madrid, Cataluña, País Vasco, Galicia activaron mucho antes de julio sus propios incentivos para vehículos eléctricos y ello se ha traducido en mantener un mercado importante, teniendo en cuenta que tiene todas ellas fábricas de vehículos, en Aragón vamos con retraso", ha añadido.

El parlamentario ha afirmado que esta demora ha conllevado una falta de dinamización del sector, por ello es necesario que se impulsen otras medidas suplementarias que dinamicen el sector del automóvil.

RALENTIZACIÓN DEL CRECIMIENTO

Villagrasa ha advertido de signos que alertan de la ralentización del crecimiento de la economía aragonesa. Ha indicado que nuestra comunidad ha empeorado en el último año varias de sus cifras macro como por ejemplo las exportaciones, el descenso también del número de empresas inscritas a la Seguridad Social con datos de junio de 2025 respecto a junio de 2023, los datos de afiliación o el descenso de la confianza empresarial en Aragón.

Ha detallado que "los datos de las exportaciones son realmente preocupantes porque ya llevamos muchos meses con caídas pronunciadas en Aragón desde 2024; es cierto que el automóvil tiene mucho que ver, pero en otras comunidades con similares características no ocurre lo mismo; frente al dinamismo de la economía nacional, nuestras exportaciones disminuyen de media en 2025 en torno al 20% respecto del año anterior con un descenso en el sector de la automoción de más del 50%".

En concreto, las exportaciones del sector del automóvil cayeron en Aragón un 21, 6 % en 2024 frente a 2023. En opinión de Darío Villagrasa "resulta preocupante que en los primeros meses haya caído la exportación de este sector en Aragón en un 57 % en 2025 con respecto a abril de 2024; de forma global enero a abril las exportaciones aragonesas han bajado un 18,1 con respecto al mismo periodo del año pasado, si bien en los últimos meses se ha producido una ligera mejoría.

En opinión del diputado "es positivo que la producción de Stellantis se haya mantenido estable estos meses de 2025". No obstante, estos datos contrastan con otras comunidades como Galicia y otras que ha aumentado de forma importante las exportaciones del automóvil.