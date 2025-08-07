Villanúa (Huesca) celebra este sábado la IX edición de la carrera 'Full Moon' a la luz de la luna

VILLANÚA (HUESCA), 7 (EUROPA PRESS)

La novena edición de la carrera nocturna 'Full Moon' de Villanúa, uno de los clásicos del verano en la provincia de Huesca, llega este sábado, 9 de agosto, en una cita que destaca por las especiales condiciones con las que los corredores deben cubrir los apenas 5 kilómetros del recorrido.

La noche veraniega del Pirineo, los parajes idílicos que atraviesan los corredores, el ambiente que envuelve los momentos previos y la llegada escalonada de los participantes con las características principales de un evento que el año pasado reunió a cerca de un centenar de participantes, una cifra que los organizadores confían en alcanzar de nuevo, ha informado Turismo de Villanúa.

Las inscripciones se pueden realizar hasta las 15.00 horas del día 9 de agosto, en la web 'turismovillanua.es' y de 18.00 a 22.00 horas en el Parque de Aventura el Juncaral. El precio único de la inscripción online es de 10 euros y el de la presencial es de 12 euros.

El recorrido de la 'Full Moon' es de 5 kilómetros y transcurre por una zona llana pero mixta, con tramos de tierra y piedras, así como por el interior del pinar del Juncaral.

El trazado completa el itinerario del Paseo El Juncaral, regresando al Parque de Aventura a través de la Cabañera, que es también Camino de Santiago. Se han establecido dos categorías: Masculina Absoluta y Masculina Femenina.

La 'Full Moon' está planteada como "una gran fiesta del deporte", a la que muchos acuden para competir y ganarla y otros lo hacen simplemente para disfrutar de "un ambiente único" y de los parajes de Villanúa.

Así, en este evento conviven corredores que están en plena preparación para desafíos mayores con otros que encuentran en esta asequible carrera un desafío gestionable y la oportunidad de compartir la experiencia con otros aficionados.

El hecho de celebrarse por la noche obliga a la organización a realizar un esfuerzo añadido para solucionar los problemas logísticos que no se dan a la luz del día, como la colocación de balizas luminosas o la obligación de corredores y voluntarios de llevar luz frontal para visualizar el recorrido.

EL DEPORTE EN VILLANÚA NO DESCANSA

Las actividades deportivas en esta localidad oscense continuarán el 23 de agosto con la llegada una de las pruebas más populares del verano en el Pirineo aragonés, la popular Subida a la Fuente del Paco, una carrera de montaña sobre un circuito 60% pista de tierra, 22% de senda y 18% asfalto, que este año celebrará la vigésimo primera edición.

El 20 y 21 de septiembre, se celebrará la primera edición del Villanúa Bike Festival (VFB), un evento pionero en España con doble formato competitivo y no competitivo dirigido a ciclistas de todas las disciplinas vinculadas a la montaña. El sábado, se disputará una prueba de Down Country y el domingo un descenso Super-D.

Para los que compitan el desafío será máximo porque solo podrán participar el segundo día sin han finalizado la prueba del sábado y en ambos casos lo tienen que hacer con la misma bicicleta.

El VBF dará como ganador al ciclista más completo mediante un sistema de clasificación que potenciará a aquellos más fuertes, pero también más habilidosos.