Volveremos 2026 llegará a 72 municipios de todo Aragón

Archivo - Últimos días para gastar los 2,61 millones de euros de saldo generado por el programa Volveremos Aragón - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El programa Volveremos de apoyo al comercio de proximidad contará con la participación de 72 municipios del territorio que se han adherido al programa tras el plazo de inscripción abierto por parte del Gobierno de Aragón. De esta manera, Volveremos consolida su crecimiento en toda la comunidad pasando de 22 participantes en 2024, a 62 en 2025 y los 72 actuales.

En total han sido 16 localidades las que se incorporan al programa y 6 las que han optado por no participar en 2025. De las 16 nuevas, dos son de la provincia de Huesca (Biescas y Laspuña), nueve de Teruel (Albarracín, Arens de Lledó, Calamocha, Formiche Alto, Mazaleón, Monreal del Campo, Montalbán, Mora de Rubielos y Utrillas) y 5 de Zaragoza (Ariza, Calatorao, Daroca, Lécera y Urriés).

Para la directora general de Comercio, Ferias y Artesanía, Carmen Herrarte, el interés de los municipios "demuestra el éxito que está teniendo Volveremos por todo el territorio. Hemos conseguido cambiar los hábitos de consumo con un impacto económico mucho mayor que otros programas puestos en marcha".

Herrarte ha destacado asimismo la gran acogida que tiene el programa entre los ciudadanos: "Se ha convertido en un acontecimiento esperado por todos. Por cada euro que invertirmos revierte en más de 10 en nuestro comercio local lo que deriva consumo de las plataformas a nuestras calles".

VOLVEREMOS 2025

En 2025, el programa Volveremos generó compras en el comercio de proximidad de Aragón por valor de 98 millones de euros. Solo en 2025, el Gobierno de Aragón invirtió en este programa 5 millones de euros que, añadidos a una cantidad similar aportada por 62 ayuntamientos del territorio.

El año pasado a través de Volveremos se realizaron 1.155.000 transacciones en 3.412 comercios. Actualmente hay 136.400 usuarios en dicha plataforma. En 2025, por cada euro invertido se generaron más de diez en el comercio de la comunidad.

Dichas cifras han llevado al comercio aragonés a liderar los rankings de crecimiento nacionales. Así lo demuestran los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística que dicen que el comercio al por menor aragonés creció en febrero un 4,2%, el doble que la media nacional. La comunidad lidera a todas los territorios en este ranking.