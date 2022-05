"Volveremos" comienza en Zaragoza esta semana, con 4 millones de euros, y aspira a convertirse en un programa de país

ZARAGOZA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El programa de incentivos al consumo en comercios y establecimientos de proximidad, 'Volveremos', comienza su tercera edición esta semana, con un presupuesto municipal de 4 millones de euros y aspira a convertirse en un proyecto de país, puesto que hay otros ayuntamientos interesados en implantarlos en sus ciudades.

La consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte, ha explicado que la tercera edición de 'Volveremos' se ha diseñado con los comerciantes implicados en este proyecto ciudad y que aspira a ser proyecto de país dado el interés que ha despertado en otros municipios y a los que el consistorio zaragozano les brinda la tecnología para que llegue a otras urbes.

Este programa retoma su tercera edición este miércoles, 25 de mayo, y a la igual que el pasado año se podrá utilizar también los viernes y en este ejercicio el porcentaje de bonificación se ha establecido en el 15 por ciento para todos los clientes en cualquiera de los 2.020 establecimientos adheridos.

Los interesados tienen que descargarse la app en su móvil o actualizarse la del año anterior. La generación de saldo será los miércoles y viernes y se podrá gastar todo lo acumulado el resto de los días de la semana hasta el 31 de diciembre de 2022.

Se empieza este miércoles y seguirá el viernes, así todas las semanas hasta el 1 de julio que parará por las rebajas y luego se retoma con la campaña de vuelta al cole, el 31 agosto y también se aplicará en el Blackfriday y "puede que alguna otra fecha" ha adelantado Herrarte, que ha preferido no desvelar.

EFECTO MULTIPLICADOR

La partida de 4 millones es una cuantía para la campaña básica y ha apostillado que no se descarta que pueda haber, como otros años, una ampliación de la dotación.

Herrarte ha defendido este programa porque tiene una "repercusión mayor que las ayudas directas, ya que su efecto es multiplicador, cada año bate récord y ayuda tanto a los consumidores como a los comercios de la ciudad".

Ha precisado que no es un medida coyuntural de la pandemia, sino estructural porque hay "desequilibrios" a la hora de competir los comerciantes locales, que son más del 70 por ciento del empleo, sobre las plataformas digitales. "Desde las instituciones lejos de adoptar medidas intervencionistas se ponen medidas que incentivan la economía local en condiciones de libre competencia".

"Mientras esté este Gobierno PP-Ciudadanos habrá 'Volveremos' siempre y luces de Navidad en las zona comerciales para alegrar las calles y los ciudadanos tengan una experiencia mejor y los comerciantes más transacciones porque la ambientación aplica a la cuenta de resultados".

A colación Herrarte ha agregado: "Mientras esté esta suerte de alcalde apoyaremos a los autónomos hasta el final, porque sin el último reducto de libertad y la resistencia".

La presentación de esta tercera edición ha tenido lugar en el salón de recepciones del ayuntamiento de Zaragoza, con la presencia de numerosos establecimientos adheridos y de asociaciones y entidades que los representan. También ha intervenido el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón.

OTRAS CIUDADES INTERESADAS

En su turno, Azcón ha elogiado al equipo de gobierno de dos partidos a los que une la finalidad de que "Zaragoza sea una ciudad mejor". Ha relatado que poner en marcha este programa, al inicio de la pandemia, "no era lo más fácil en su momento, pero se optó por un app que multiplica la facturación del pequeño comercio frente a la posibilidad de dar dinero de forma directa".

De los 1,2 millones aportados por el Ayuntamiento en 2020 se llega a casi 6 millones en transacciones; y en 2021 de los 4,7 millones destinados por el Ayuntamiento se han logrado movilizar 37 millones de euros en compras.

Es un programa de éxito, que a día de hoy, hay muchas ciudades en España que preguntan cómo hacerlo, ha asegurado el alcalde para citar Sevilla, Valencia, Toledo, Valladolid. "Llaman concejales y asociaciones de comerciantes y hosteleros con la sana intención de mejorar las políticas dirigidas a los comerciantes", ha resumido.

Azcón ha revelado que es usuario de la app 'Volveremos' y ha comprobado su beneficio: "Este programa es un buque insignia y no hay bar en el que haya entrado y no me hayan hablado excepcionalmente bien, en ningún barrio de la ciudad".

También ha hablado de los 10 millones de euros en microcréditos habilitados por el Ayuntamiento de Zaragoza para los comercios y auto nomos de la ciudad y la política fiscal rebajando impuestos y bonificando tasas en un momento "complicado". A ello se ha sumado la calidad del aire con los medidores de CO2 en establecimientos comerciales y así afianzar la confianza de los clientes.

Ha anunciado que habrá más novedades con las ayudas directas, ha abundado en que Zaragoza es "pionera y puntera" en ayudar al pequeño comercio y ha animado a los zaragozanos a usar esta app porque es una "buena idea" en la que "todo el mundo gana, el cliente se puede ahorrar unos eurillos y el comerciante ve aumentar sus ventas".