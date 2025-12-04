Vox acusa al Gobierno de Aragón de utilizar los Premios Gabriel Cisneros para "blanquear el presente infame del PSOE"

ZARAGOZA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, con motivo de los III Premios Gabriel Cisneros que se celebran este jueves en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, ha manifestado que ninguno de sus diputados asistirá al acto porque el Gobierno de Aragón utiliza la III Edición de los Premios Gabriel Cisneros "para blanquear la historia criminal y presente infame del Partido Socialista de Pedro Sánchez".

Desde Vox consideran que "ningún miembro que haya formado parte del Partido Socialista es digno merecedor de un premio, cuya motivación es "premiar a aquellas personas, entidades, asociaciones o instituciones que hayan destacado especialmente en la defensa, promoción, estudio y difusión de los valores constitucionales y democráticos", expresión que utilizó el Gobierno de Aragón en el anuncio de la creación de estos Premios, el 20 de noviembre de 2023.

Asimismo, han calificado de "incongruente" que, en 2024, los Premios Gabriel Cisneros fueran, de manera acertada, a los cuatro fiscales del Procés; y "ahora se premie a un representante del Partido Socialista, formación que sistemáticamente atenta contra la Constitución y que cede ante el chantaje de los separatistas".

Han añadido que ningún diputado del PSOE en el Congreso de cualquiera de las tres provincias aragonesas, bajo el mandato de Javier Lambán, como secretario general del PSOE Aragón, "ha votado jamás en contra de alguna directriz de Pedro Sánchez".

Los diputados de VOX entienden que la mejor manera de defender los valores constitucionales y democráticos este jueves es asistir al homenaje a Ignacio Echeverría que tendrá lugar a partir de las 17.30 horas, en la Sala Goya del Palacio de la Aljafería.