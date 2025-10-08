Vox alerta de un "nuevo sablazo fiscal" del PP en Huesca: "Más impuestos, más dejadez y menos ciudad"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Huesca, José Luis Rubió. - VOX HUESCA

HUESCA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Huesca ha advertido del "nuevo sablazo fiscal" del PP. A su juicio, hay "más impuestos, más dejadez y menos ciudad", por lo que ha cargado contra la alcaldesa, Lorena Orduna.

"El PP demuestra que su única receta para gobernar es subir impuestos, mientras Huesca sigue cada día más sucia, más abandonada y más triste. Los oscenses pagan más, pero reciben menos", han expresado desde la el Grupo Municipal de Vox.

La propuesta presentada incluye una subida del agua del 5%, un incremento del 2,7% en la tasa de basuras, que se suma al descomunal aumento del año pasado, y otra subida del 2,7% en las instalaciones deportivas. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Huesca "no mejora los servicios, no invierte en mantenimiento y deja a los barrios en un estado deplorable", han apuntado.

El único gesto que presentan como "rebaja", han explicado, es la derogación de la Plusvalía municipal, un impuesto que afectaba principalmente a los patrimonios más altos, pero que no supone ningún alivio real para las familias trabajadoras, los jóvenes o los autónomos.

Los 'populares' tienen "un problema de gestión" y el Ayuntamiento acumula remanentes récord año tras año, demostrando que no sabe ejecutar el presupuesto ni convertir los impuestos en mejoras visibles para la ciudad, han anotado.

Por ello, "si no son capaces de gastar el dinero presupuestado, lo lógico sería devolver el esfuerzo a los ciudadanos bajando tasas, no castigándolos con un nuevo sablazo fiscal".

Para Vox, "Huesca se deteriora mientras el PP sigue exprimiendo a los vecinos. Las aceras se hunden, las calles están sucias, las zonas verdes abandonadas y los servicios municipales cada vez son peores, pero la alcaldesa Lorena Orduna insiste en subir tasas".

En este sentido, Vox prepara una ambiciosa batería de medidas fiscales destinadas a reducir la carga impositiva y favorecer a las familias, los jóvenes y los trabajadores.

"Queremos una Huesca viva, con incentivos para quien invierte, trabaja o decide quedarse aquí, no una ciudad que castiga a quien cumple. Porque mientras el PP gobierna a golpe de tasas, Vox está del lado de los oscenses que ya no aguantan pagar más por menos", han concluido.