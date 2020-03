Vox alerta de que el presupuesto de Zaragoza quedará "obsoleto" cuando acabe la crisis del coronavirus

ZARAGOZA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha alertado de que los presupuestos municipales, aprobados el pasado mes de enero, se quedarán "inservibles y estarán obsoletos" cuando termine esta crisis sanitaria y económica por el coronavirus.

Julio Calvo ha recordado que el presupuesto municipal de 2020 se aprobó en unas circunstancias que "no serán las que haya en cuanto se salga del estado de alarma por la pandemia".

En declaraciones a Europa Press, ha indicado que se tendrá que acudir a modificaciones presupuestarias y "muy drásticas". "El escenario económico no es ni parecido a lo que nos encontraremos y cuando se retorne a la normalidad no será una situación igual".

En este contexto, el portavoz de Vox ha aventurado que habrá menos ingresos. "Eso es seguro y, además, habrá que recortar más gastos para cuadrar las cuentas".

También ha trasladado su preocupación por las personas que viven solas en sus casas y que no aparecen en los listados de teleasistencia o ayuda domiciliaria ya que al no tener esas coberturas no están identificadas.

"Habrá que arbitrar algún sistema para llegar a esa gente para evitar situaciones dramáticas", ha instado el portavoz del grupo municipal de Vox.

Otro asunto que ha expuesto es la afección para las arcas municipales del descenso de viajes del tranvía, ya que el Ayuntamiento tiene que pagar una cuantía que atiende a las previsiones de ocupación aunque no se cumplan y sean menores, ha señalado.

WHATSAPP Y EMAIL

Durante estos días de confinamiento para todos los ciudadanos, Julio Calvo ha explicado que mantiene el contacto por Whatsapp en el grupo de la Junta de Portavoces, habilitado al inicio de mandato y también con los integrantes de su grupo municipal.

"Nos comunicamos por Whatsapp, pero no es lo mismo porque no es el ritmo de trabajo de antes. Se ralentiza porque, de forma presencial, el ritmo de mi grupo es trepidante y, la verdad, es que ahora se nota la lentitud".

Esta vía de comunicación y el correo electrónico son los dos medios telemáticos que utiliza también para comunicarse con la otra concejal de Vox, Carmen Rouco, y el personal de su grupo municipal.

Además, ha recordado que la comisiones plenarias y el pleno de este mes de marzo están suspendidos por lo que habrá asuntos que quedarán parados.