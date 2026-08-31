Vox apuesta por "acabar con las políticas de fanatismo climático"

La diputada de Vox Lorena García. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en las Cortes de Aragón Lorena García ha apostado este lunes, tras entrevistarse con la presidenta de la institución, María Navarro, por "acabar con las políticas irracionales de fanatismo climático", destacando que han generado una acumulación de combustible vegetal "exagerada" en los montes de Aragón.

En rueda de prensa, García ha mecionado los incendos forestales de Las Peñas de Riglos, Cinco Villas, Ejulve, Peñarroya de Tastavins, Leciñena y Tamarite de Litera, con más de 45.000 hectáreas quemadas, causando "considerables perjuicios para los desalojados y para las actividades económicas de la zona y, lo que es más duro, la pérdida de vidas humanas", recordando al cabo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) fallecido en Riglos y el bombero de la DPZ muerto en un incendio en Calatorao.

"Nuestra gratitud y agradecimiento a todos aquellos profesionales que se juegan su vida para protegernos a todos es permanente", ha proclamado.

Ha rechazado las políticas aplicadas por Teresa Ribera en su etapa de ministra para la Transición Ecológica y las del Gobierno de Aragón de 2015 a 2023, a lo que ha opuesto la "hoja de ruta" del pacto de gobierno PP-Vox, firmado el pasado 22 de abril, tras las elecciones autonómicas, "una hoja de ruta que está suponiendo mejoras y beneficios para todos los aragoneses", en alusión a "la eliminación del gasto superfluo y priorizar la atención en sanidad, educación y servicios sociales para todos nuestros ciudadanos", también "más recursos para los nuestros, para los de casa", la prioridad nacional "de acuerdo con el marco legal vigente".

La parlamentaria de Vox también ha defendido la vivienda digna, recuperar la seguridad en las calles, "la vida que teniamos", una bajada real de impuestos, la libertad de elección de centro educativo.

Además, ha continuado, el Gobierno de Aragón "está trabajando" en la elaboración del proyecto de ley de presupuestos para 2027 "conforme a la ley y a lo firmado por ambas partes".

Sobre la propuesta de Aragón-Teruel Existe de crear una Comisión de estudio o investigación sobre los centros de datos, García ha señalado que su grupo está al espera de conocer las propuestas que presenten los grupos parlamentarios, al tiempo que ha criticado el Real Decreto sobre centros de datos aprobado recientemente por el Gobierno de España, afirmando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "perjudica a todas las comunidades".