Vox en Aragón urge a agilizar el Corredor Cantábrico-Mediterráneo para no comprometer el futuro de Teruel

Publicado 14/10/2019 15:48:06 CET

ZARAGOZA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox de las Cortes de Aragón se volcará en el impulso al proyecto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo porque "si no se invierte de forma inmediata y se agilizan todos los trámites, muchos fondos europeos se van a perder y, otra vez más, el futuro de Teruel se va a ver muy comprometido".

En rueda de prensa, el presidente de este grupo, Santiago Morón, ha considerado que "no puede ocurrir que los árboles no dejen ver el bosque, que con la reapertura del Canfranc no veamos lo importante".

Además, Vox seguirá de cerca todas las iniciativas que presente el Gobierno de Aragón, sobre este tema, "con las que, en principio, estamos de acuerdo todos los grupos, pero que se tienen que trasladar a la realidad y traducir en actuaciones concretas", ha dicho Morón, confiando en que el Corredor "sea una realidad en pocos años".

Por otra parte, Morón ha dejado claro que el partido verde apoya la concesión de ayudas autonómicas a las mujeres embarazadas, que "se deberían potenciar", indicando que este partido quiere que cuenten "con el apoyo de la Administración y que no se pierda una vida por una cuestión económica" porque "no queremos perseguir a nadie, pero queremos que se proteja la vida y que cualquier mujer pueda tener el derecho a poder sacar adelante a su bebé, pueda tenerlo y no lo pierda por una cuestión económica".

FORMACIÓN MORAL

En otro orden de cosas, el portavoz del grupo, David Arranz, ha dado a conocer una proposición no de ley, ya registrada, para "intentar evitar el adoctrinamiento de nuestros hijos" en la escuela "en cuanto a inculcar una ideología concreta".

Ha pedido que los padres tengan la posibilidad de consentir expresamente o no que sus hijos participen en "ciertos talleres y charlas sobre cuestiones ideológicas un tanto controvertidas" para que los hijos reciban "las convicciones de los padres".

Otro aspecto que abordará el grupo parlamentario de Vox es "la alarma social que han generado los MENA", para lo que han presentado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de Aragón "para saber en qué condiciones están aquí" tras hablar con vecinos que les han transmitido que "la sensación de inseguridad está creciendo y que ciertos episodios los protagonizaban esos MENA".

Ha planteado que el Estado intensifique medidas como el control de las fronteras, la determinación de la edad real de los MENA, impulsar la reagrupación familiar en su lugar de origen, así como elaborar planes individualizados para que "se integren en nuestra comunidad como ciudadanos de pleno derecho y potenciar la educación y la formación laboral".

Arranz ha comentado, asimismo, que Vox estará presente como acusación popular en el juicio que tendrá lugar del 4 al 11 de noviembre por el asesinato de Víctor Lainez, en 2017. "Seguimos luchando contra el totalitarismo y la violencia de la extrema izquierda y para defender la libertad de toda persona a tener las convicciones que crea más oportunas y a significarse con la bandera nacional", ha dicho.

ANDORRA

La diputada Marta Fernández ha aludido al cierre, en 2020, de la Central Térmica de Andorra (Teruel), alertando de la posible pérdida de habitantes en la comarca. Ha afirmado que "no se puede autorizar un cierre sin un acuerdo de transición justa".

Fernández ha lamentado "el fracaso del Plan Miner por su pésima gestión" ya que "el 60 por ciento de más de 400 millones se dedicaron a construir carreteras y 120 millones de la planta de Cemex han quedado en la basura".

La parlamentaria de Vox ha tildado de "despropósito" que España renuncie a la minería de carbón por ser contaminante y, a la vez, lo compre a Marruecos, "una hipocresía". Ha animado a reconvertir la térmica en una central de ciclo combinado incluyendo el gas natural.

Por último, Vox ha anunciado que el secretario general de este partido, Javier Ortega Smith, protagonizará un mitin este sábado en Zaragoza.