Vox cree que el cambio de cargos del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza revela que el "Sanchismo no hace prisioneros"

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Vox en el ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha asegurado que los cambios de cargos en el grupo municipal socialista "demuestran que el "Sanchismo no hace prisioneros y antepone la fidelidad a las ideas, a la formación y a la valía personal".

Calvo se ha referido a la decisión de la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, de relevar al concejal Horario Royo de la portavocía socialista de la Comisión de Urbanismo, que asumirá la concejal Ros Cihuelo.

Tras dejar su puesto en la Comisión de Urbanismo, Horacio Royo pasará a ejercer la portavocía de la Comisión de Presidencia. Otro cambio es que la propia Ranera pasará a ser la presidente de la Junta de Distrito del Arrabal que hasta ahora ostentaba Horacio Royo.

Julio Calvo ha indicado que un "simple" repaso a la bancada socialista, y "mucho más" después del "lamentable" espectáculo del pleno extraordinario del pasado lunes demuestra que el nivel de sus cargos públicos "es muy bajo".

Al respecto, el portavoz de Vox ha considerado que "no se puede" venir a un pleno sobre los derechos de la mujer al recordar que bajo el franquismo existía el delito de adulterio como argumento "para atacar", casi 50 años después de que fuera derogado precisamente por la UCD de entonces, a los actuales partidos que representan a la derecha.

"Este es el nivel. Un Partido con esa escasez de talento no se puede permitir el lujo de hacer purgas. Eso se llama, a todas luces, la selección inversa", ha finalizado el portavoz de Vox.