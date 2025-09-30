Vox defenderá 20 propuestas de resolución en las Cortes y rechaza "la nefasta gestión" del consejero de Hacienda

El parlamentario Fermín Civiac apuesta por reprobar a Bermúdez de Castro y aumentar las deducciones en el IRPF

ZARAGOZA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox de las Cortes de Aragón ha presentado un total de 20 propuestas de resolución que se votarán en la última jornada del Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, este jueves, 2 de octubre, en las Cortes de Aragón. El diputado Fermín Civiac ha rechazado "la nefasta gestión" del consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, y ha pedido su reprobación.

En rueda de prensa, Civiac ha criticado la gestión presupuestaria y "el incumplimiento sistemático" de la Ley de Hacienda por cuanto el Gobierno de Aragón está obligado a presentar en las Cortes el proyecto de ley de presupuestos antes del último trimestre del año, lo que en 2024 no hizo y este año "también se está incumpliendo".

El presupuesto de 2026 "no se ha presentado y no hay una fecha estimada porque se ha ido dando una patada hacia adelante", ha lamentado el parlamentario de Vox, quien ha expuesto: "En un principio filtró el Gobierno que después de San Lorenzo convocaría a los portavoces parlamentarios para hablar de los posibles apoyos; luego se dijo que en septiembre el Gobierno traería el techo de gasto a la Cámara, tampoco lo ha hecho, y ahora ya se habla de después de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que no tiene fecha".

Para Civiac la intención del Gobierno autonómico de Jorge Azcón es "usar de forma discrecional el ordenamiento jurídico, cumplir algunas leyes sí y otras no", preguntándose "qué autoridad moral tiene este Gobierno" para exigir a los ciudadanos el pago de los impuestos.

También ha destacado "el incumplimiento" de la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, de 2021, ya que "se sigue superando con muchísimo el 8% establecido en la ley para funcionarios y empleados públicos interinos y, además, la principal medida que tiene el Gobierno para reducir el número de interinos es despedir a los interinos". Ha alertado de la falta de profesionales en la Oficinas Comarcales Agrarias (OCA).

Fermín Civiac ha reclamado "una reforma de la Administración que identifique los organismos públicos duplicados o innecesarios", llevar a cabo "un control de eficacia", implementar la digitalización, racionalizar las compras y los contratos públicos, eliminar "completamente" la política de cooperación al desarrollo, suprimir la financiació pública a los sindicatos y refundar direcciones generales para ahorrar costes.

FISCALIDAD DIFERENCIADA

Otra propuesta es elaborar un plan contra la despoblación con un sistema de fiscalidad diferenciada para el medio rural frente a "las equivocadas políticas del bipartidismo", incentivando la residencia y la actividad económica en los pueblos pequeños, "víctimas del abandono", así como mejorar las infraestructuras y los servicios públicos en el territorio.

El parlamentario de Vox ha recomendado confeccionar un plan de infraestructuras que contenga el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, acabar las autovías A-23 y A-21, prolongar la A-68 hasta el Bajo Aragón y reabrir el paso ferroviario internacional de Canfranc, así como construir la Travesía Central Pirenaica e implantar un servicio "frecuente" de ferrocarril entre Zaragoza y Huesca.

El diputado de Vox ha pedido al Gobierno de Aragón que revise los curriculum de Primaria, Secundaria y Bachiller para "desideologizar los contenidos", en alusión a "los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el alarmismo climático, la ideología de género y el feminismo radical, una ideología controvertida que puede ser discutida".

También ha exigido que se eliminen los centros escolares que sean "el espacio en el que la ideología progre tiene derecho a campar a sus anchas para ideologizar a nuestros hijos: De eso nada". También ha planteado confeccionar un programa de excelencia educativa e impulsar un plan de becas para premiar los mejores curriculum "con independencia de los recursos económicos, sin menoscabo de los actuales sistemas de becas para favorecer a las familias con menos recursos".

IRPF

El grupo parlamentario de Vox ha apostado, asimismo, por un plan de incentivos y beneficios sociales para favorecer la compra de viviendas, con deducciones en el IRPF y también por la compra o alquiler de vivienda habitual y reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales.

También en materia fiscal, bonificar al 99% todos los grupos del impuesto de sucesiones, un gravamen "confiscatorio", y aprobar deducciones en el IRPF por nacimiento o adopción de hijos, o por tener niños con una discapacidad superior al 33%, así como por gastos de guardería, del 100%.

Vox ha recomendado una deducción para las familias rurales, también por actividades extraescolares y por actividades deportivas de los menores en edad escolar.

Civiac ha abogado por limpiar los cauces de los ríos más caudalosos para reducir las inundaciones, "como ha sucedido en tantas ocasiones".