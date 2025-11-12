Vox defenderá en el Pleno de las Cortes la toma en consideración de la ley de protección de los olivares monumentales

ZARAGOZA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox de las Cortes de Aragón defenderá este jueves en el Pleno la toma en consideración de la proposición de ley de protección, conservación y puesta en valor de los olivos y olivares monumentales.

Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz adjunto Santiago Morón, quien ha señalado que Vox pretende "proteger los olivos y olivares monumentales frente a la especulación de su venta e implantación descontrolada y sin planificar de energías renovables".

En esta línea, ha recordado que Cataluña y la Comunidad Valenciana sí disponen de leyes autonómicas similares. Ha trasladado la "preocupación" ante la "destrucción en otras regiones de olivares enteros para satisfacer los intereses de los fondos de inversión internacionales que imponen su voluntad a través de aerogeneradores y macro plantas solares sobre suelos fértiles".

Morón ha denunciado que esta situación se ha visto en provincias como "Jaén o Granada, con la tala de más de medio millón de olivos". Algo que "termina condenando al abandono a los pueblos y provincias".

El portavoz adjunto de Vox ha expuesto que Aragón cuenta con "más de 48.000 hectáreas de olivar", que son "algo más del 21% de superficie existente de cultivo de frutos leñosos". Todo ello lo ha calificado de "patrimonio paisajístico y económico", dado que "gran parte de la economía de las zonas rurales de Aragón depende en gran medida del cultivo del olivo y la producción de aceite".

ALMAZARAS LOCALES

"Las almazaras locales no sólo generan empleo, sino que fomentan el desarrollo económico y social de estas áreas, permitiendo así la lucha contra la despoblación", ha subrayado.

Asimismo, ha criticado que "la mal llamada transición energética se ha convertido en un caos especulativo", que "no contempla ni la protección real del suelo agrícola ni la soberanía alimentaria". "Únicamente hay sumisión a los fondos y al fanatismo climático consecuencia de los pactos del PP y PSOE en Bruselas", ha expuesto.

La proposición de ley también incluye la elaboración de un censo oficial de olivos y olivares monumentales, que "contenga su localización propiedad, variedad, dimensiones, características físicas e imágenes del patrimonio rural".

Santiago Morón también ha hecho hincapié en "la promoción de los productos derivados de los olivos monumentales protegidos" por medio de "acuerdos específicos para su participación en ferias y eventos". "Es importante señalar que las ayudas deben ser para los titulares de los olivos, evitando a los intermediarios", ha enfatizado.

"Mediante este nuevo marco legal, queremos proteger el rico patrimonio que constituyen los olivos y olivares monumentales de la especulación e implantación descontrolada y sin planificar de las energías renovables; no sólo mediante restricciones, sino mediante incentivos fiscales, conservando su producción y promocionando sus productos y aprovechamiento turístico", ha resumido a modo de conclusión.