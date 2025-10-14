Vox insta al Gobierno de Azcón a "ver la realidad de los barrios" con la inmigración ilegal

Archivo - El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, y los diputados David Arranz, Juan Vidal, Santiago Morón y Carmen Rouco. - EUROPA PRESS. - Archivo

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón ha instado al Gobierno autonómico a "ver la realidad de los barrios en los que se asienta sin control la inmigración ilegal", que es "una realidad que más pronto que tarde les explotará".

Así han respondido de nuevo desde Vox al comunicado enviado este lunes desde el Gobierno de Aragón, en el que pedía al portavoz parlamentario, Alejandro Nolasco, "más preparación, sensatez, seriedad y responsabilidad a la hora de emitir declaraciones" y le animaba a "viajar a Marruecos y Argelia a ver si es capaz de negociar nuevos convenios de repatriación", además de recordarle que la Comunidad Autónoma no tiene competencias en materia migratoria, excepto la acogida de menores.

Este cruce de comunicados llega después de que Nolasco afirmara este lunes que aceptaba asumir las competencias migratorias "el tiempo justo para firmar los convenios para la repatriación de menas --menores extranjeros no acompañados--". Contestaba así a otras declaraciones del presidente aragonés, Jorge Azcón, en las que afirmaba: "Si hay algún miembro de Vox que cree que incumplir la ley es el camino, que acepte un puesto en el Departamento --de Bienestar Social y Familia-- y que sea él quien incumpla la ley y que entienda cuáles son las consecuencias que conlleva".

En este último comunicado, el grupo parlamentario de Vox ha admitido que los populares "ya están viendo venir" la realidad migratoria, a la vista del "giro de timón" en sus manifestaciones, pero ha advertido de que el PP "nuevamente defraudará a los votantes que crean que tiene intención de hacer algo al respecto". "Sólo Vox tiene claro las medidas que se deben tomar y la determinación del llevarlas a cabo", ha sentenciado.

Ha recordado que ninguno de sus diputados puede negociar convenios de repatriación con Marruecos o Argelia si no dispone de las competencias en políticas migratorias y que el Ejecutivo autonómico sí que tiene la posibilidad de modificar las bases de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para evitar dar dinero a "aquellas entidades que colaboren con el tráfico de seres humanos", de lo que ha acusado a Cruz Roja, Accem, Cepaim o Apip-Acap, como estaba firmado en el Pacto de Gobierno de 2023 entre PP y Vox.

Asimismo, ha subrayado que no se referían a los adultos migrantes y ha exigido conocer cuál es el coste de prestar la educación y la sanidad a estas personas.

EL PP NO ACTUÓ CUANDO PUDO

La formación liderada por Santiago Abascal ha asegurado también que las Comunidades gobernadas por los populares, cuando tuvieron a su alcance negarse a recibir menores, "decidieron darle oxígeno a las políticas del PSOE de expandir la inmigración ilegal por todas las regiones españolas".

"Si es tan difícil, como afirma el Gobierno de Aragón, devolver a los menores ilegales una vez están en territorio español y una vez que han accedido al circuito de protección social, hay que impedir a toda costa que se vulneren nuestras fronteras y hay que reforzar las medidas de protección para impedir que ningún inmigrante en situación irregular acceda a nuestro país", han añadido desde el grupo parlamentario, remarcado que el PP "perdió una gran oportunidad cuando tuvo mayoría absoluta" para realizar modificaciones legislativas. "Fue una gran ocasión perdida que muchos no olvidaremos jamás", han agregado.

"El PP está demostrando una vez más que sólo actúa por el mero interés electoral. No por convicciones. ¿Debemos creerle ahora cuando dice que si gobierna cambiará muchas leyes?, han abundado, preguntando si han iniciado ante el delegado del Gobierno alguna petición de repatriación y recalcando que "el interés superior del menor es estar con sus padres" y no en "una comunidad autónoma o una nación extranjera".

De igual forma, desde Vox han considerado que el PP se escuda en el "caos normativo y competencial" para justificar "su inacción contra la inmigración ilegal", que es "consecuencia del bipartidismo y del sistema autonómico", que ha generado "17 reinos de taifas" que luego alegan que "sus competencias son muy limitadas".

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Por otro lado, el grupo parlamentario de Vox en las Cortes ha insistido en que Nolasco, entonces vicepresidente, fue el primero en negarse a participar en la comisión bilateral planteada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y que posteriormente su sucesora, Mar Vaquero, "no había confirmado ni rechazado" esa participación.

Ha apuntado también que en aquellas comunidades donde los populares no dependen de Vox, como Castilla y León, no se ha derogado la Ley de Memoria Democrática, lo que demuestra que su impulso "es clave para cambiar el rumbo de las dañinas políticas del bipartidismo".