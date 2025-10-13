Vox responde a Azcón que acepta asumir competencias migratorias "el tiempo justo para la repatriación de menas"

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Jorge Azcón, junto a las concejalas en el Ayuntamiento de Teruel, Elena Fernández y Verónica Luz. - VOX

TERUEL 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha aceptado este lunes el ofrecimiento lanzado el viernes pasado por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, para regresar al ejecutivo autonómico en el departamento de Bienestar Social y Familia "el tiempo justo para firmar los convenios para la repatriación de menas --menores extranjeros no acompañados--".

En declaraciones a los medios de comunicación en Teruel, Nolasco ha respondido así a las palabras de Azcón el pasado viernes, en las que afirmó, en relación a las políticas migratorias: "Si hay algún miembro de Vox que cree que incumplir la ley es el camino, que acepte un puesto en el Departamento --de Bienestar Social y Familia-- y que sea él quien incumpla la ley y que entienda cuáles son las consecuencias que conlleva".

En este sentido, ha asegurado que, una vez asuma estas competencias, revocará "de inmediato" todos los contratos y convenios que el Gobierno de Aragón haya firmado con entidades a las que esta formación acusa de colaborar "con el tráfico de personas", entre las que ha citado a Accem, Cepaim, Apip-Acam y Cruz Roja, que "recibirán 0 euros" si depende de Vox. Ha aseverado también que firmarán acuerdos con terceros países para la repatriación de niños.

Nolasco ha insistido en que todo esto "tiene encaje legal" y que lo ampara el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, que recoge que "las Comunidades Autónomas podrán establecer acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en su entorno de procedencia".

SÓLO "UNOS MESES"

Ha recalcado que esta segunda etapa de VOX en el ejecutivo sería de "unos meses", que abarcaría "el tiempo justo para firmar estos acuerdos con terceros países, revocar los convenios y negarse en las conferencias sectoriales a acoger menas". Una vez terminada esa tarea, "nos volveremos a ir del Gobierno", ha insistido.

El portavoz de Vox ha detallado que "si Azcón considera que la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, no está preparada para afrontar los retos que tiene por delante en materia de inmigración ilegal masiva, nosotros sí lo estamos; y con la voluntad de hacer lo que sea mejor para la seguridad y bienestar de Aragón y España".

Es por ello por lo que ha instado al líder del Ejecutivo autonómico a cerrar formalmente su incorporación al Gobierno de Aragón "o de cualquier otro de mis compañeros diputados del grupo parlamentario" por medio de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón del nombramiento. De no ser así, Nolasco ha analizado que estaríamos ante "un chascarrillo de barra de bar del presidente".

Ha puntualizado que responde a Azcón a través de los medios de comunicación porque el presidente "no nos llamó" para realizar este ofrecimiento de ingresar en el Gobierno.

El portavoz de la formación de Santiago Abascal ha analizado que la situación actual "en la que el PP insiste en que lo que propone Vox es ilegal" le recuerda a "lo sucedido con la derogación de la Ley de Memoria Democrática en Aragón".

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Por otro lado, Nolasco ha recordado que el ministro de Memoria Democrática, Ángel Torres, les "amenazó" con llevarles "a la ONU y a no se cuántos tribunales más", a lo que le respondió: "que nos demande también ante la Estación Espacial Internacional".

Ha desvelado que "el PP había dejado la puerta entreabierta para acudir a la bilateral planteada el ministro Ángel Torres con la vicepresidenta Mar Vaquero" sobre la derogación de dicha ley, por lo que tuvo que salir a decir que no estaría presente "y sólo entonces el PP decidió no acudir".

"Nadie en el Gobierno de Aragón ha ido a la cárcel ni ha sido condenado por la derogación de la Ley de Memoria Democrática", ha zanjado.