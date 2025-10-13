El Gobierno de Aragón pide sensatez a Nolasco (Vox) y le anima a viajar a Marruecos y Argelia a negociar repatriaciones

Archivo - El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha reunido con Alejandro Nolasco (VOX) en el Edificio Pignatelli. - DGA. - Archivo

ZARAGOZA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha remitido este lunes un comunicado en el que ha pedido al portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Nolasco, "más preparación, sensatez, seriedad y responsabilidad a la hora emitir declaraciones", y le han animado a "darse un baño de realidad y viajar a Marruecos y Argelia a ver si es capaz de negociar nuevos convenios de repatriación".

Así ha respondido el Ejecutivo autonómico al dirigente de Vox, después de que afirmara este lunes que aceptaba asumir las competencias migratorias en el Departamento de Bienestar Social "el tiempo justo para firmar los convenios para la repatriación de menas --menores extranjeros no acompañados". Esta era una contestación a otras declaraciones del presidente aragonés, Jorge Azcón, en las que afirmaba: "Si hay algún miembro de Vox que cree que incumplir la ley es el camino, que acepte un puesto en el Departamento --de Bienestar Social y Familia-- y que sea él quien incumpla la ley y que entienda cuáles son las consecuencias que conlleva".

Para el Gobierno liderado por Jorge Azcón, las declaraciones de Nolasco "demuestran un desconocimiento profundo de la realidad de las políticas, la legalidad, las medidas y los recursos en materia de inmigración.

Por ello, ha recalcado que es el delegado del Gobierno el responsable de incoar, tramitar y resolver los procedimientos de repatriación, en los que participan también tanto la Fiscalía como el propio menor, "que debe ser oído" y que se deba atender siempre su interés superior. Además, tanto menores como países y familias de origen pueden negarse a la repatriación, lo que la hace "automáticamente inviable", por lo que actualmente es "imposible" firmar un convenio como el que propone el portavoz de Vox, ya que Argelia y Marruecos tienen los acuerdos de devolución suspendidos desde hace años --no repatrían menores desde 2022 y 2017, respectivamente--.

Asimismo, el Gobierno de Aragón ha remarcado que no tiene convenios directos con Cruz Roja, Accem, Cepaim y Apip-Acam, a las que Nolasco ha acusado de colaborar "con el tráfico de personas", en materia de inmigración y que las subvenciones que reciben las logran en concurrencia competitiva y para diversas cuestiones, como el trabajo con personas sin hogar, con personas mayores, en el ámbito de la pobreza infantil, la inserción laboral o las víctimas de trata, entre otros.

Sí que tiene acuerdos de acción concertada con Cepaim y Accem para gestionar centros de menores, pero no sólamente migrantes, que son solamente una parte de los que acoge la Comunidad Autónoma, pese a que "Nolasco reduce todo el sistema de protección a la infancia y menores migrantes no acompañados".

SIN COMPETENCIAS EN ADULTOS MIGRANTES

El Gobierno aragonés ha recordado que los adultos migrantes con competencia del Estado y que llegan a la Comunidad a través de contratos o acuerdos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con ONG acreditadas en esta materia.

"Estos adultos están en programas de acogida humanitaria, protección internacional o de refugiados financiados por el Gobierno de España y sin que la Comunidad Autónoma tenga capacidad de decisión sobre su ubicación en nuestra región. Ni siquiera sabemos cuándo llegan ni dónde se alojan en la mayoría de las ocasiones", continúa el comunicado, en el que recuerda que han solicitado al Ejecutivo central información en numerosas ocasiones, así como "coordinación y lealtad institucional" ante los "importantes problemas de sinhogarismo" que se generan cuando estas personas salen de estos programas.

Así, ha subrayado que la única competencia autonómica en estos casos es la sanidad y la educación, que "es obligatorio por ley, independientemente de la situación administrativa de estas personas".

El Gobierno de Aragón ha recordado que son las comarcas y los ayuntamientos los que están haciendo frente a las necesidades sociales o los problemas de sinhogarismo "sin ningún apoyo económico" del Ejecutivo central.

A ello han sumado que en las conferencias sectoriales "ya no se decide nada sobre el reparto de menores" porque el Gobierno central ha dejado sin efecto el acuerdo voluntario de 2022 y ha aprobado un decreto de reparto que, según el Ejecutivo aragonés, "tiene como objetivo beneficiar a sus socios de Junts, ERC y PNV", y por el que se trasladan los niños a la Comunidad Autónoma "por imposición legal". Tanto el decreto como todas las normas posteriores y actos administrativos derivados se han recurrido a los tribunales.

En otro orden de cosas, el Gobierno del PP ha desmentido también a Nolasco en relación a la derogación de la Ley de Memoria Democrática, pactada cuando ambos compartían gabinete, y ha negado que fuera una "imposición" porque los populares incluyeron la propuesta en su último congreso autonómico, junto con un Plan de Concordia que mantiene cuestiones como la exhumación de fosas y recuperación de restos de represaliados de la Guerra Civil.