Vox interpondrá un recurso ante el Supremo para "suspender de inmediato" la aplicación de la regularización masiva

Fila de inmigrantes ante la Delegación del Gobierno en Aragón - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha anunciado que su partido político va a interponer ante el Tribunal Supremo un recurso para "suspender inmediatamente la aplicación del real decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes. "Veremos a ver si finalmente podemos conseguirlo o no", ha emplazado.

En Aragón, ha comentado, se estima que serán casi 17.000 inmigrantes los que se regularicen y el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, "dice curiosamente que va a ser un proceso con garantías, pero, lo cierto, es que las únicas garantías van a ser el colapso de la sanidad y bajada de los salarios", ha sintetizado.

Asimismo, ha alertado de que hay estudios que estiman que el PIB, bajará un 0,6 por ciento, el acceso a una vivienda será "muchísimo más difícil" y, "por supuesto la inseguridad que genera en las calles y barrios que se ha visto siempre", ha agregado Nolasco.

A su parecer, la aplicación de este real decreto es una "malísima noticia" al observar las filas de inmigrantes a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza, la Delegación del Gobierno en Aragón o las oficinas de Correos, donde "las colas dan la vuelta a la manzana y todos los sitios" para solicitar el certificado de vulnerabilidad.

Además, "es un agrario comparativo para todos aquellos inmigrantes legales que han venido de manera legal y con toda la documentación que se les ha pedido, que no es poca", ha contrapuesto a lo que se suma, que es asunto de "seguridad nacional".

Al respecto, ha explicado que "mucha de la gente que entra no se sabe quién es". "Muchas veces los datos que ofrecen estas personas no hay manera de comprobarlos, no se saben sus antecedentes penales, a veces ni la fecha exacta de nacimiento, ni cuántos años tienen".

"SEGUIR EN LA MONCLOA"

Tras estos argumentos ha calificado de "disparate" este real decreto que busca "sustituir a la población autóctona por otras personas para darles dentro de un tiempo el derecho a voto y que les voten a ellos", en alusión al Consejo de Ministros que ha aprobado este real decreto sin pasar por el Congreso de los Diputados.

"No crean ustedes que Sánchez tiene ningún interés humanitario en todo esto, le da exactamente igual todo, salvo él. Simplemente es una estratagema política, muy ruin, que nos pone en peligro y nos arruina a todos, simplemente para ver si se alinean los astros y con estas jugadas puede estar otros cuatro u ocho años más en La Moncloa. Créanme que ese es el único objetivo que tiene, sobrevivir, aunque todo lo demás se vaya al garete", ha resumido Nolasco.

Preguntado por los beneficios que pueda suponer para Aragón la regularización de inmigrantes, Nolasco ha contestado que es "como decir que como no nacen niños porque el bipartidismo ha hecho imposible que los jóvenes puedan acceder a una vivienda y formar una familia, pues entonces vamos a traer gente de fuera. Como no nacen niños aquí vamos a meter aquí a Senegal o a Marruecos, eso no es una solución".

Tampoco está de acuerdo con los métodos empleados cuando se argumenta que hace falta mano de obra y "en lugar de intentar buscar a inmigrantes legales o incluso personas de aquí que también tienen que trabajar, se trae gente de fuera". "Que no, que no, que el objetivo no es ese, son los votos", ha diferenciado.

Otro argumento que ha esgrimido es que puede haber personas "interesadas para pagarles salarios más bajos, de miseria o incluso el salario legalmente establecido, pero haciéndole trabajar más horas y extras".

Nolasco ha recordado que esta situación se vio hace muchos años cuando empezó el fenómeno de la inmigración para deducir que, "al final, los perjudicados sean ellos".

"PUEDEN SER FANÁTICOS ISLAMISTAS"

El portavoz parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón se ha declarado partidario de que "todo lo que viene a España tiene que venir de manera legal" al esgrimir que se tiene que saber "quién es, qué es lo que ha hecho, sus antecedentes policiales, penales o saber si no es un fanático religioso y todo eso no los sabemos".

Al respecto, ha incidido en que muchas de las personas que forman las largas filas "algunas procedentes de países islámicos, tienen ideas que pueden ser dañinas contra los derechos de las mujeres o incluso son fanáticos islamistas". "No lo sabemos, no sabemos nada y eso es una locura". A su parecer, "no puede ser que vengan 500 y entre esos igual 50 son asesinos o son personas incompatibles con vivir en sociedad", ha puesto de ejemplo.

"Lo más duro no es esto", ha deducido Nolasco para precisar que "no es que el Gobierno de España sea muy humanitario" en referencia a los que inmigrantes que se alojaron en el Hotel París durante tres o seis meses y luego los tira como fardos a la calle y ya está". Muchos de ellos han acabado en el albergue municipal o en la calle porque "se les deja abandonados".

Incluso los propios inmigrantes han relatado que "iban a denunciar al Gobierno de España y a la ONG que les había traído", ha recordado Nolasco para abundar en que "es alucinante".

Asimismo, se ha referido a casos de personas que intentan buscar un trabajo para "no estar vegetando en el sitio que les ha dado la ONG", pero es la ONG la que les dice que "no se vayan porque si se van, entonces el Gobierno de España les va a pagar menos de subvención porque tienen una plaza menos".

"O sea, eso está muy claro y las principales víctimas son ellos, son ellos y lo estamos viendo, es una pena", ha concluido.

RESPONSABILIDAD

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha precisado que oponerse a este real decreto del Gobierno de Pedro Sánchez "no es ideología, sino responsabilidad para defender a los vecinos".

Ha rechazado este real decreto porque fomenta la regularización "masiva e indiscriminada, sin el aval necesario parlamentario y sin el consenso de los españoles que tendrá consecuencias muy importantes en todas nuestras ciudades", como ya se puede ver en Zaragoza.

Por ello, ha anunciado que defenderá en el pleno municipal de este mes una moción para que se rechace "frontalmente" este real decreto y se solicite la "derogación", además de la repatriación de "todos" los inmigrante irregulares y los que "aún estando de manera regular hayan cometido algún tipo de delito".

La moción también pide "prioridad" para los españoles y "todas aquellas personas que contribuyen al Estado de bienestar y que cotizan para que puedan acogerse a cualquier tipo de ayuda y poder solicitar ayudas sociales".

Así, se propone que el Ayuntamiento de Zaragoza se sume a esos procesos que se vayan a presentar para "frenar" este decreto que tendrá consecuencias "nefastas y muy negativas para los vecinos y los servicios públicos".

SOBREPASADA

Eva Torres ha recalcado que Vox defiende un regularización "controlada y que vele y responda a los intereses nacionales, a los intereses de los ciudadanos".

Ha informado de que estas largas filas en el Ayuntamiento de Zaragoza desde el pasado jueves lo ha hablado con la alcaldesa, Natalia Chueca, y con los responsables administrativos, porque "el primer efecto" que se ve es que los servicios público y la atención al ciudadano está "sobrepasada". Hay cientos de personas que hacen fila para solicitar el certificado de empadronamiento y el de vulnerabilidad.

En el Consistorio zaragozano se han hecho dos filas para diferenciar a los ciudadanos que acuden a hacer otros trámites para intentar "alternarlos y que no estén horas y horas" porque los inmigrantes hacen fila desde la madrugada y da la vuelta a todo el edificio.