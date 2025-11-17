Vox pide un "cauce de comunicación eficaz" para transmitir quejas ante comportamientos indebidos en viviendas turísticas

ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial de las Cortes de Aragón debatirá este martes 18 de noviembre una inicia presentada por Vox para instar al Gobierno de Aragón al establecimiento de un "cauce de comunicación eficaz" que permita a los vecinos de viviendas de uso turístico transmitir sus quejas "de modo ágil" a los promotores o gestores de las mismas, así como a la Inspección de Turismo ante las molestias y perjuicios que puedan causar los inquilinos ocasionales.

La proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario de Vox en las Cortes va encaminada a facilitar la comunicación de los vecinos ante situaciones de alteración del orden público o de falta de higiene, según ha explicado en rueda de prensa la diputada Carmen Rouco.

"Es evidente que, al ser unas estancias generalmente cortas de uso vacacional, las alteraciones del orden se producen en un lapso de tiempo muy breve y las quejas no se pueden transmitir con inmediatez porque, además, el propietario no está presente durante el uso de su vivienda", ha apuntado.

En ese sentido, Rouco ha aludido al reglamento de viviendas de uso turístico, que concreta algunas prohibiciones aplicables a los turistas y que faculta a los titulares de las viviendas de uso turístico a solicitar la resolución del contrato y también un requerimiento de abandono a los infractores.

Unas previsiones que la diputada de Vox considera "poco eficaces" para transmitir las incidencias con la "inmediatez" que requieren pues se llevan a cabo "cuando el inquilino ya ha abandonado la vivienda". De ahí esta propuesta con la que Vox quiere "proteger a los vecinos por el mal uso de las viviendas de uso turístico".