Vox pide a Chueca cumplir el presupuesto de Zaragoza de 2026 antes de negociar el de 2027: "La pelota está en su tejado"

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha exigido a la alcaldesa, Natalia Chueca, que cumpla con los acuerdos pactados en el presupuesto de 2026, que "solo están ejecutados en un 18 por ciento" antes de comenzar a negociar el de 2027.

"Que nadie se equivoque, la pelota no está en el tejado de Vox, la pelota está en el tejado del Gobierno de la ciudad de Zaragoza, que no tiene otra cosa que hacer más que cumplir con su socio de presupuestos, ejecutando las partidas, cumplir con la Zona de Bajas Emisiones y con la racionalización del tamaño de la administración del Ayuntamiento de Zaragoza", ha esgrimido.

Torres le ha dicho a la alcaldesa que "no pretenda desviar la atención al grupo municipal Vox" al incidir en que "es su obligación, su responsabilidad ejecutar el acuerdo alcanzado para 2026, que debe cumplir".

En rueda de prensa, Torres ha criticado que el Gobierno del Partido Popular "no ha cumplido, a estas alturas, con los pactos presupuestarios" para enumerar algunas de esas partidas presupuestarias de Vox sin ejecutar.

Entre ellas ha citado que no se ha activado la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ligada a los niveles de contaminación "para evitar esta discriminación con cientos y cientos de familias y trabajadores que por motivos económicos o porque no quieren no cambian su vehículo".

18% DE EJECUCIÓN

Asimismo, ha lamentado que tampoco se ha hecho efectiva esa racionalización del tamaño del Ayuntamiento de Zaragoza para "adelgazar" la administración municipal.

"A ustedes les parece serio y honesto pedirle a un socio de presupuestos que se siente a la mesa a negociar cuando no ha cumplido sus acuerdos de la negociación anterior. Lo harían ustedes", ha preguntado Torres.

En rueda de prensa, ha cifrado en un 18 por ciento el grado de ejecución presupuestaria de las partidas pactadas con Vox, pero están pendientes las pistolas Taser para la Policía Local y las cámaras de videovigilancia en los barrios.

Ha argumentado llevar a cabo esta medida porque "la delincuencia en Zaragoza se está incrementando de manera muy importante y dotar a la Policía Local de medios, no solamente humanos, sino también de recursos y de instrumentos, como pueden ser las pistolas Taser, son muy necesarias" y en ambos casos están al "0% de ejecución".

El desalojo de la cárcel de Torrero "todavía no se ha ejecutado", ha indicado Torres, para recordar que "es un acuerdo de años y sigue sin ejecutar", al igual que los aparcamientos compensatorios mientras se reducen las plazas de aparcamiento y los carriles.

Las inversiones en los polígonos industriales, el plan de adecuación para los puentes de la ciudad y el plan de instalaciones de nebulizaciones y toldos de sombra en zonas infantiles, como Parque Venecia, están al cero por ciento, ha aseverado.

En cuanto al Plan Extraordinario de Inversión en los barrios rurales, impulsado por Vox, está "a menos de un 3% de ejecución", ha cifrado Torres para decirle a Chueca que "si pretende incumplir con sus compromisos, lo tendrá que explicar porque incumplir un acuerdo, incumplir un pacto, dice mucho y mal de la parte que lo incumple".

OTROS APOYOS

La portavoz de Vox ha observado que la alcaldesa lleva desde el mes de julio "pretendiendo allanarse el terreno para sacar el presupuesto del año 2027 mediante el apoyo de la concejal tránsfuga --concejal no adscrita, Marisa Gaspar-- bien mediante su voto a favor o la abstención y esto es algo que de suceder será difícil de explicar por su parte".

Así, ha instado a Chueca a elegir entre si quiere mantener la estabilidad institucional o prefiere "sumergir a Zaragoza en el fango del transfugismo" y en tal caso, "deberá de asumir las consecuencias políticas" para incidir en que Vox exige que se cumplan los acuerdos alcanzados en la negociación del presupuesto del 2026.

Dichos pactos "no son un simple papel, sino unos acuerdos que mejoran la vida de los zaragozanos y en todos los barrios de la ciudad", además de la seguridad, "bajan" impuestos y aseguran una gestión "más eficaz y más eficiente de sus recursos públicos".

RETOMAR LA NEGOCIACIÓN

Seguidamente, Torres ha informado de que la intención del grupo municipal Vox es "retomar" esas conversaciones para hacer posible esa fórmula para activar la ZBE a los niveles de contaminación para "no multar a los zaragozanos".

La portavoz de Vox se ha decantado por "conseguir" que ambas partes estén de acuerdo, pero ha avisado de que "Vox no acepta ultimátum", sino que se cumplan los acuerdos y seguirán trabajando sobre la ZBE porque "no es conseguir algo para Vox, sino para los zaragozanos. Es evitar esa discriminación" en función del tipo de vehículo que tengan.

Así, Vox elabora una propuesta que entregará al PP para intentar llegar a un acuerdo y "si hay que modificar algo, estamos dispuestos si verdaderamente llegamos a ese objetivo que queremos conseguir", ha razonado.

Sobra la racionalización del tamaño del Ayuntamiento de Zaragoza, ha precisado que se trabaja con el consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén.

Finalmente, ha comentado que la relación política con el PP es la "relación de un socio de presupuestos" y, en este caso, Vox "no está satisfecho porque no está cumpliendo su compromiso", ha incidido.